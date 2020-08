Passeios de Maria Fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes serão retomados

Passeios entre as cidades históricas serão retomados em 4 de setembro (foto: VLI/Divulgação) passeios de Maria Fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes, na Região Central de Minas Gerais, serão retomados após quase seis meses de suspensão, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O retorno da atividade, programada para voltar em 4 de setembro, foi anunciado, nesta sexta-feira (28), pela VLI, operadora do Trem Turístico que liga as cidades. Osde Maria Fumaça entre, na Região Central de Minas Gerais, serão retomados após quase seis meses de suspensão, em decorrência da pandemia do novo(Sars-Cov-2). O retorno da atividade, programada para voltar em 4 de setembro, foi anunciado, nesta sexta-feira (28), pela VLI, operadora do Trem Turístico que liga as cidades.









Ainda de acordo com a VLI, a retomada do serviço turístico exigiu uma série de medidas para garantir a segurança dos usuários. Os protocolos que serão adotados nas estações de ambos os municípios e nos vagões de passageiros seguem as determinações indicadas pelo Ministério da Saúde, e regulamentadas pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA). Além disso, elas foram alinhadas junto às secretarias de saúde.

Procedimentos

Entre as normas sanitárias para a realização das viagens de trem destacam-se:

Redução da grade de trens;

Redução da disponibilidade de assentos;

Higienização dos assentos antes de cada passeio;

Segregação dos acessos das entradas e saídas das estações;

Demarcação de distanciamento nas áreas de embarque, desembarque e de acesso às bilheterias;

Suspensão da feira de artesanato na estação e visitação do museu (São João del-Rei);

Instalação de tapetes higienizadores e dispensadores de álcool em gel;

Aferição de temperatura dos passageiros;

Obrigatoriedade do uso de máscaras;

Higienização das áreas comuns, como balcão da bilheteria, a cada embarque.

A venda de passagens será feita por meio das bilheterias, nas estações das duas cidades, e pela internet, a partir da próxima quarta-feira (2).

Horário de funcionamento das bilheterias:

São João del-Rei: quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado (das 8h às 12h; 13h às 17h); domingo (das 8h ao meio-dia).





Tiradentes: quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado (das 8h às 12h; 13h às 17h); domingo (das 8h ao meio-dia).





Mais informações pelo telefone (32) 3371-8485 ou acesse o site

São João del-Rei

A Prefeitura de São João del-Rei informou à reportagem que a suspensão das atividades turísticas abalou a economia local em quase 100%, já que a parte histórica é o grande atrativo da cidade. Além disso, ressaltou a importância da retomada desse serviço.

"A volta do funcionamento da Maria Fumaça é de grande relevância para São João del-Rei, pois é um grande atrativo turístico, não só para as pessoas que estão hospedadas aqui, como também para os turistas vindos de Tiradentes. Além de ser um passeio que agrada até mesmo ao cidadão são-joanense", destacou a prefeitura.

Ainda de acordo com o Executivo municipal, a volta das atividades turísticas não traz nenhum receio quanto a um possível aumento no número de casos da COVID-19 no município. Isso, tendo em vista a situação momentânea controlada, já que a quantidade de pessoas infectadas diminuiu e a taxa de ocupação dos leitos de UTI estão baixas.

São João del-Rei registrou, até a tarde dessa quinta-feira (27), 508 casos confirmados da doença, sendo que 13 terminaram em morte. Em contrapartida, 422 já estão recuperadas.

Tiradentes

A Prefeitura de Tiradentes disse ao Estado de Minas que, com o retorno da Maria Fumaça, espera que o movimento turístico aumente nos próximos dias. Esse segmento da economia local ficou suspenso por 114 dias e foi retomado, de forma gradual, em 14 de julho.

A prefeitura também informou que a cidade está devidademente preparada para receber os turistas e que todas as medidas de segurança contra o coronavírus estão sendo seguidas à risca pelos comerciantes.

Desde a chegada da doença no Brasil, um conjunto de ações para evitar a contaminação foi montado pela Secretaria de Saúde para manter a situação epidemiológica estável no município.

"A administração municipal de Tiradentes investiu efetivamente em ações, informações e conscientização para assegurar a saúde na cidade. Com a reabertura gradativa, é imprescindível que os turistas também apliquem os cuidados individuais e os protocolos sanitários exigidos pelo município", destacou.

Tiradentes registrou, até a tarde desta sexta-feira (28), 15 casos confirmados da doença, sendo que um paciente - que tinha comorbidades - foi infectado e, posteriormente, faleceu. Todos os outros pacientes que contraíram a COVID-19 já estão recuperados.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.