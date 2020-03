Coronavírus: Passeios de Maria Fumaça entre São João Del Rei e Tiradentes são suspensos

(foto: VLI/Divulgação) disseminação do novo coronavírus fez com que os passeios na Maria Fumaça, que liga as cidades de São João Del Rei e Tiradentes, na Região Central de Minas, fossem suspensos a partir desse domingo (15). O risco dedo novofez com que os passeios na Maria Fumaça, que liga as cidades de São João Del Rei e Tiradentes, na Região Central de Minas, fossema partir desse domingo (15).





A VLI, operadora do Trem Turístico que liga as cidades, informou ainda que não há previsão para o retorno das atividades. Os passageiros que adquiriram bilhetes antecipadamente para o passeio poderão solicitar a remarcação da viagem, sem custo adicional; ou o reembolso do valor pago.





Para os bilhetes adquiridos pela internet, os procedimentos de reagendamento ou troca deverão ser feitos apenas pelo site. Para os ingressos retirados nas bilheterias é necessário efetuar a solicitação nos guichês.

Horário de funcionamento das bilheterias:

São João del Rei: quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado (das 8h ao meio-dia; e das 13h às 17h); domingo (das 8h ao meio-dia)





Tiradentes: quinta-feira, sexta-feira e sábado (das 8h ao meio-dia; e das 13h às 17h); domingo (das 8h ao meio-dia)





Mais informações pelo telefone (32) 3371-8485





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira