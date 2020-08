Resultados de 15 pacientes dão negativo e São Thomé das Letras segue sem casos de COVID

Município segue sem casos e fechado para os turistas (foto: Prefeitura de São Thomé das Letras/Divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, divulgou na manhã desta sexta-feira (28), que 15 testes derampara a. Os testes foram feitos em pacientes que tiveram contato com um médico infectado

De acordo com a prefeitura, os pacientes estão assintomáticos e em isolamento domiciliar. A coleta do material foi feita no último sábado (22). “Esses pacientes fizeram o teste do tipo RT-PCR. No fim da tarde dessa quinta-feira (27), recebemos o resultado de seis pacientes e hoje (nesta sexta) de manhã, tivemos a confirmação dos outros nove que faltavam. Todos negativos”, afirma Ângelo Roberto Maciel, secretário de saúde.

A cidade segue sem registros de casos do novoe fechada paradesde o dia 17 de março, quando começou a. Na semana passada, o município renovou o decerto que proíbe turistas por mais 30 dias.

Enquanto isso, a prefeitura estuda um projeto paraconsciente do. O protocolo para o plano tem três fases. O departamento de turismo ainda está na fase inicial, elaborando as cartilhas de boas práticas para os diversos segmentos. Segundo a prefeitura, nesse primeiro momento, o bate-papo vai acontecer através de vídeos. “Por conta do período pré-eleitoral, precisamos do aval do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para soltar esse material informativo”, explica Carla Gonzales, secretária de turismo.

O próximo passo do projeto consiste no recadastramento de todos os empreendimentos. “Nesta fase, estamos prevendo treinamentos de prevenção para todos os segmentos. A terceira e última fase é o planejamento para a reabertura, onde será considerado um percentual de capacidade do município, assim como as regras para visitação, restrições, enfim, como será operacionalizado o retorno”, completa.

A secretária de turismo não soube precisar uma data para que essa retomada aconteça. “É complicado falarmos uma data específica, pois essa variável externa não tem como ser estimada. Os casos estão crescentes na região e são pouquíssimos leitos disponíveis para atendimento de diversos munícipios nessa microrregião”, finaliza.