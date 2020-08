Jovem é encontrado morto na cozinha de casa em Uberaba; suspeita é de COVID-19

A morte do jovem de 26 anos está entre os três óbitos que estão em investigação na cidade de Uberaba (foto: Prefeitura Municipal de Uberaba)

A secretaria de Saúde deinformou na noite dessa quinta-feira (27) que ode um jovem de 26 anos, portador de, está sendoe a suspeita da causa é a-19. Ainda conforme a secretaria, ele foi encontrado morto dentro de sua casa, que fica no Bairro Parque das Gameleiras II.

Segundo informações, o pai do jovem o encontrou na cozinha de casa, já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) foi chamado e confirmou o óbito.O homem contou para os integrantes da Guarda Municipal (GM) que durante a madrugada o filho, que tinha hipertensão, havia desmaiado e, apesar de ter apresentado sintomas como dor de cabeça, tosse e dificuldades para respirar, preferiu não procurar atendimento médico.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, o corpo do jovem foi tocado pelos familiares e, desta forma, a GM solicitou o isolamento da área devido a suspeita da causa morte do jovem ter sido a COVID-19.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde informou na manhã desta sexta-feira (28) que o óbito do jovem continua em investigação. “No caso dos familiares, foram feitas as orientações. A coleta (de amostra para investigação) acontece, conforme protocolo, quando há sintomas de síndrome gripal, o que não foi o caso. Mas os familiares do jovem já foram instruídos pela Epidemiologia”, informou a assessoria da Secretaria de Saúde.

Números da COVID-19 em Uberaba

De acordo com o último boletim da Secretária de Saúde municipal, em Uberaba já morreram 86 pessoas vítimas da COVID-19. Os casos positivos já somam 3.135, sendo que 2.558 pessoas foram recuperadas. Os casos suspeitos são 383, em acompanhamento domiciliar são 412 pessoas, aguardando resultados são 99 casos e 3 óbitos estão em investigação.



Em relação às ocupações de leitos hospitalares de Uberaba, destinados ao tratamento da COVID-19, 41 pessoas permanecem internadas nas UTIs, o que representa 42% dos leitos disponíveis. Já em relação as enfermarias, são 56 pessoas internadas, o que representa 41% da capacidade total.