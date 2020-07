Asilo em Alfenas tem mais três mortes por COVID-19 e outras três estão sob investigação

Quase 30 pessoas ligadas ao asilo foram infectadas pela COVID-19 (foto: Lar São Vicente de Paulo/Divulgação) Alfenas confirmou, na manhã desta terça-feira (21), mais três mortes em decorrência do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Lar São Vicente de Paulo, no município do Sul de Minas. Os óbitos também foram certificados pela secretaria do asilo, que informou que outras três mortes na unidade estão sob investigação. A Secretaria Municipal de Saúde deconfirmou, na manhã desta terça-feira (21), mais três mortes em decorrência do novo coronavírus(Sars-Cov-2) noLar São Vicente de Paulo, no município do Sul de Minas. Os óbitos também foram certificados pela secretaria do asilo, que informou que outras três mortes na unidade estão sob investigação.









Na última quinta-feira (17), quatro internos do asilo, que também contraíram a COVID-19, morreram. Em entrevista ao Estado de Minas na semana passada, a diretora da instituição, Flávia Correa, informou que a primeira morte é referente a um homem de 81 anos, que estava internado no Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas, e morreu em 7 de julho.





O segundo registro ocorreu na segunda-feira (13) e é relacionado a uma mulher de 73 anos, que estava internada na Santa Casa do município. Na quarta (15), a terceira vítima: um homem de 81 anos.





O quarto óbito foi registrado um dia depois, na quinta-feira (16): uma mulher de 97 anos teve complicações em seu quadro clínico e morreu.





Também na semana passada, a prefeitura estava investigando mais duas mortes ligadas ao asilo. Segundo o Executivo municipal, os óbitos suspeitos eram de uma mulher de 97 anos que tinha comorbidades.





O segundo dizia respeito a um homem de 85 anos que estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa.





Para a confirmação da causa das mortes, a Secretaria de Saúde coletou material para a realização do exame comprobatório.





Transferência





Na última sexta-feira (17), os idosos do asilo começaram a ser transferidos para uma casa de abrigo temporário cedida pela ONG Vida Viva, que realiza atendimentos a pacientes em tratamento de câncer. Os internos da casa de acolhimento ficarão hospedados em hotéis custeados pela prefeitura, enquanto o abrigo for utilizado para o isolamento dos idosos infectados.





A ONG Vida Viva disponibilizou 24 leitos da casa de apoio para receber os moradores do asilo que tiveram diagnóstico confirmado para a presença do vírus no organismo.



Surto no asilo





O surto da doença na casa de acolhimento teve início em 1º de julho, quando duas mulheres – uma interna de 87 anos e uma funcionária, de 41 – testaram positivo para a presença do vírus no organismo. As confirmações vieram após uma testagem de prevenção, a partir de testes rápidos, já que nenhuma delas apresentou sintomas.

Por meio de um boletim emitido e divulgado pelo Lar São Vicente de Paulo no Facebook, a instituição informou que 20 residentes foram infectados pelo coronavírus. Além deles, outros nove funcionários contraíram a doença.





Até o momento, três idosos e sete colaboradores já estão curados e de volta às atividades.





Testagem em massa





Segundo a secretaria da Instituição, funcionários e moradores do asilo começaram, nessa segunda-feira (20), uma nova testagem para diagnóstico da doença.





Ao todo, cerca de 200 pessoas serão testadas em uma ação patrocinada pelo Rotary Clube, que ofertou 190 exames ao Lar. A instituição colaboradora conseguiu direcionar para o município a doação de equipamentos de proteção individual (EPI) para a realização dos exames.





Os profissionais de saúde do asilo fizeram um treinamento para o trabalho de coleta das amostras dos pacientes.





COVID-19 em Alfenas



Alfenas registrou, até a tarde dessa segunda-feira (20), 128 casos confirmados da doença, sendo que oito terminaram em morte. Já se recuperaram 66 pessoas. Onze ainda estão internadas e outras 43 estão cumprindo o isolamento domiciliar recomendado pelas autoridades de saúde.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 1.185 pessoas notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

*Estagiário sob supervisão de Álvaro Duarte