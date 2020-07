BH bate recorde de mortes em 24 horas, e óbitos saltam para 378

Na Região Centro-Sul, onde a prefeitura instalou um centro de saúde dedicado à COVID-19, 45 pessoas já morreram até esta terça-feira (21) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte bateu novo recorde de mortes por COVID-19 em 24 horas. Entre o boletim epidemiológico de segunda-feira (20) e o divulgado nesta terça (21), 35 pessoas perderam a vida pela virose na capital mineira.

Com isso, a prefeitura local registra 378pela doença. Além disso, são 2.708 casos em acompanhamento e 11.003 pessoas recuperadas, o que totaliza 14.089 casos confirmados.

Entre as nove regiões da cidade, Venda Nova lidera as mortes: 58. Na sequência, aparece o Nordeste de BH, com 50. Também registram óbitos as regiões Centro-Sul (45), Noroeste (45), Oeste (39), Barreiro (36), Leste (36), Pampulha (35) e Norte (34).

Todas as pessoas que morreram em BH, segundo a prefeitura, apresentavam ao menos uma comorbidade ligada à COVID-19. No total, 305 idosos já perderam a vida pela virose na capital mineira.

Ainda estão entre os mortos por COVID-19 em BH 187 cardiopatas, 134 diabéticos, 70 pneumáticos, 47 obesos, 47 nefropatas e 36 portadores de doenças neurológicas.

Há ainda imunodeficientes e portadores de hepatopatia e doença hematológica entre os óbitos.