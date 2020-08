COVID-19: professores de Barão de Cocais derrubam obrigatoriedade de correção de cadernos

Em Barão de Cocais, comissão de professores pediu a não obrigatoriedade da correção dos cadernos de atividades complementares que são entregues aos alunos neste período da pandemia. (foto: Wikipedia/Divulgação)

Durante a pandemia do novo coronavírus uma série de questões relativas ao ensino à distância tem surgido no meio educacional. Foi o caso da Prefeitura de Barão de Cocais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que decidiu, por enquanto, acatar as reivindicações de uma comissão de professores da rede municipal que pedia a suspensão da obrigatoriedade de correção dos cadernos complementares de atividades, chamados PET (Plano de Estudo Tutorado).





Uma das preocupações dos docentes era ode contágio da COVID-19 já que os cadernos circulariam em diversas mãos ao serem entregues aos alunos e, posteriormente, quando fossem entregues aos professores para a correção.

Até o momento, não haverá a correção dos exercícios dos cadernos complementares, porém as atividades on-line continuarão da mesma forma, através de gabaritos orientativos aos pais dos alunos. Por nota, a prefeitura de Barão de Cocais explica que “o atendimento da demanda dos professores se refere a não obrigatoriedade da correção dos cadernos complementares, atendendo a um pedido de alguns docentes quanto ao receio de manusear materiais impressos durante a pandemia da COVID-19. A demanda, contudo, não abrange as correções de atividades online, que permanecerão obrigatórias, assim como o cumprimento da carga horária”.

O professor Nilson de Araújo, de 54 anos, docente da rede municipal da cidade, disse que há também a discussão pedagógica. “Era impraticável. O regimento dizia que deveríamos corrigir de forma minuciosa os exercícios e devolver o material aos alunos. Eu tenho seis turmas, somando são 149 alunos. Significa que tenho 149 cadernos com todas as questões abertas. Eu gastaria cerca de 30 minutos por caderno, o que daria 12 dias para a correção de todo esse material. Nós vamos corrigir exercícios, mas agora a forma será diferente”, pontua Nilson que cita ainda outro aspecto que causou estresse. “No mínimo 14 pessoas tocariam no caderno em várias regiões em um momento que a pandemia está crescendo na nossa cidade. O que garante que este material não estaria contaminado?”, disse o professor.

Ainda segundo Nilson, a decisão pelo uso dos cadernos impressos pela prefeitura foi devido a uma pesquisa realizada de que apenas 30% dos alunos da rede municipal teriam acesso à internet.

Após a prefeitura acatar as reivindicações da classe, chegou a circular na cidade comentários que o secretário municipal de educação, Rodinelly Jordane Fonseca Gomes, não havia gostado da decisão e, devido a isso, colocaria seu cargo à disposição. A prefeitura de Barão de Cocais, afirma que o secretário permanecerá no comando da pasta e que a decisão da não obrigatoriedade da correção dos cadernos está, no momento, em avaliação jurídica.



“Com relação ao secretário, o mesmo permanece no cargo até o presente momento, sendo do interesse da prefeitura a manutenção do gestor que, nos últimos anos, esteve à frente de importantes conquistas como a isonomia salarial dos professores, expansão do transporte universitário, renovação da frota escolar e aquisição de milhares de materiais didáticos. A decisão, porém, cabe ao secretário e será respeitada”, cita em nota.

Sobre a pandemia, a cidade ainda está na curva de crescimento de contágio da COVID-19. O último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de saúde, na quarta-feira (26), a cidade acumula 365 casos confirmados, 316 recuperados e três mortes pela doença.

