Pais e alunos criam vaquinha para pagar tratamento de professora que venceu a COVID-19

Desde março deste ano, Tia Lu se manteve em em casa, com a suspensão das aulas devido à pandemia de COVID-19. Contudo, ela e o marido, Adivair Martins, tiveram dengue e precisaram ir a unidades de saúde em pelo menos três ocasiões, o que, na desconfiança da família, acabou expondo a professora ao coronavírus.



Com a piora do quadro de saúde, Tia Lu foi internada, sendo 20 dias em UTI, dos quais esteve entubada em 16. Ela chegou a ter 100% dos pulmões comprometidos pela doença e só pôde respirar por meio de aparelhos.





O período mais crítico foi enfrentado pela família por meio da fé. Já a preocupação e a saudade foram amenizados por meio de vídeo-chamadas. “Isso diminuiu a tristeza e, mesmo com ela inconsciente, era uma forma de levar segurança. O hospital disponibilizou essa oportunidade e eu colocava um louvor chamado 'Me Cura' para ela. E essa foi a música que ela cantou quando voltou à consciência”, disse Adivair, que não testou positivo para COVID-19, mas teve que ficar isolado por 15 dias. O casal tem dois filhos, de 5 e 10 anos.





No tratamento de Luciana Martins, contudo, foi usada uma medicação experimental não coberta pelo plano de saúde e apenas esse recurso custará à família mais quase R$ 12 mil. Além disso, após alta médica a professora teve todo o movimento do lado direito do corpo comprometido, o que exigirá no mínimo 60 dias de fisioterapia, dos quais ela já cumpriu cerca de 30.



“O pior já passou, é só mais uma fase, me sinto bem melhor, graças a Deus”, afirma Tia Lu, que já deixou de usar cadeira de rodas e busca o tratamento motor quase diariamente. Isso também exige muito dela, uma vez que ainda sente falta de ar e a fisioterapia demanda grandes esforços. Essa segunda fase custará mais de R$ 4 mil do total de R$ 16 mil pedidos na campanha.





Foram mães de alunos dela que criaram o pedido pela internet, que já arrecadou perto de R$ 4,5 mil. Há um prazo de 45 dias para levantar o montante necessário. “As mães (dos alunos) foram uma bênção para mim e só tenho que agradecer a todo mundo, e a minha minha família, que esteve comigo. Certa noite, em que eu quase precisei fazer uma traqueostomia, eu me lembro, mesmo com sedativos, de minha mãe pedir para eu me acalmar para que não fosse necessário o procedimento. Eu vivo da minha voz e a traqueostomia poderia comprometê-la. Tenho que agradecer muito”, disse Luciana Martins.





A saída dela do hospital, como tem ocorrido em muitos casos de pessoas que vencem o coronavírus, foi motivo de festa entre profissionais de saúde, familiares e amigos.