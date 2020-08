Sem mortes por COVID-19, Moeda fecha comércio nos fins de semana para evitar turistas

Serra da Moeda, um dos cartões-postais do município (foto: Prefeitura Municipal de Moeda/Divulgação )

Por meio de decreto, a Prefeitura de Moeda determinou o fechamento do comércio aos fins de semana para evitar maior contato entre moradores da cidade e turistas. Sem atendimento médico 24 horas no município, Moeda vem lutando para manter a COVID-19 sob controle.

“Nossa referência é a cidade de Belo Vale, mas lá também não há leitos de UTI ou respiradores”, explica o coordenador de planejamento de Moeda, Rander Heitor Alves. Segundo a secretaria de saúde do município, casos mais graves precisam ser encaminhados para Belo Horizonte.

O município passou por um pico da doença no início de agosto, fato que levou a prefeitura a adotar medidas mais duras. Além do fechamento do comércio, foram criadasna entrada da cidade. “Constatamos que o número de visitantes não diminuiu com a pandemia. Há muitos sítios no município”, relata o coordenador de planejamento.

Outra preocupação da secretaria de saúde é a falta de procura por atendimento de saúde por parte da população em casos de síndromes gripais. “Como é um município pequeno, as pessoas conversam entre si e tomam decisões baseadas muitas vezes em boatos”, acrescenta o coordenador.

Segundo a prefeitura, o decreto de fechamento total do comércio durante os finais de semana é válido até o fim de agosto, quando será reavaliado.



Durante a semana, o comércio tem autorização para funcionar até às 20h.

Economia dependente do turismo

O município de Moeda é famoso por suas belezas naturais, como as cachoeiras. Visitantes e turistas são parte essencial da renda da população, que vive do comércio.



Marilene Medina é dona de uma loja de roupas na cidade e considera o fechamento dos estabelecimentos aos fins de semana absurdo. “Quem mora na cidade não compra aqui. Nós dependemos dos turistas para sobreviver”, conta a empresária.

Cágina Maria de Amorim é dona de um restaurante e também está passando por dificuldades. Ela conta que tentou fazer entregas de refeições aos sábados e domingos, mas a receita não justificou o esforço e os gastos. “Tínhamos música ao vivo aos finais de semana, as pessoas vinham para cá contando com isso”, lembra Cágina.

Mesmo enfrentando os efeitos econômicos da COVID-19 no município, a empresária diz que entende as ações da prefeitura. “A doença existe, é perigosa. As contas não param de chegar, mas estou aceitando as decisões do prefeito”.

Boletim epidemiológico

Moeda registra até o momento 77 casos de infecção pelo novo coronavírus, sem nenhuma morte. Município vizinho e referência para a Moeda, Belo Vale contabiliza 63 casos e um óbito pela doença.





O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.