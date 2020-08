COVID-19 em BH: pesquise seu bairro e veja número de casos e mortes

O Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, tem 12 mortos pela COVID-19 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





LEIA MAIS 08:45 - 20/08/2020 Kalil deve anunciar novidades no plano de flexibilização de BH após pedido de comerciantes

10:21 - 20/08/2020 Coronavírus: Minas registra quase 4 mil novos casos em 24 horas

06:00 - 20/08/2020 Descompasso de dados sugere ampla subnotificação da COVID-19 em Minas Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital, aparece no topo da lista de bairros que mais registram mortes na capital, com 15 vidas perdidas. Mantiqueira (Venda Nova) e Alto Vera Cruz (Leste) vêm em seguida, com 13 óbitos. Já o Serra, na Região Centro-Sul, completa a lista das cinco localidades com mais vítimas da COVID-19, com 12. Os dados divulgados pela prefeitura foram coletados até 14 de agosto. Eles são divulgados semanalmente pelo Executivo municipal. Além do Lindéia, o, na Região Oeste da capital, aparece no topo da lista de bairros que mais registram mortes na capital, com 15 vidas perdidas.(Venda Nova) e(Leste) vêm em seguida, com 13 óbitos. Já o, na Região Centro-Sul, completa a lista das cinco localidades com mais vítimas da, com 12.





Em relação aos bairros com mais casos confirmados de COVID-19, o Buritis (Oeste), com 112 notificações, além do Alto Vera Cruz, com 105, e Lourdes (Centro-Sul), com 95 ocorrências, seguem nas primeiras colocações da lista, assim como na semana passada.





A capital mineira tem 29.690 casos confirmados de COVID-19, com 855 óbitos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 25.776 pessoas já se recuperaram da doença e 3.059 pacientes estão em acompanhamento.





Entre os mortos pela COVID-19, 698 (81,6%) tinham mais de 60 anos, 136 (15,9%) tinham entre 40 e 59 anos e 21 (2,5%) tinham idade entre 20 e 39. Do total de 855 vítimas fatais da doença, 476 eram homens e 379, mulheres.





Duzentos e setenta e um bairros de Belo Horizonte já registraram ao menos uma morte por. É o que aponta o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura , nessa quarta-feira (19). O documento também indica que o, na Região do Barreiro, lidera o triste ranking, pela segunda semana seguida de acompanhamento, com