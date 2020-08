COVID-19: Presídio de Poços de Caldas tem 13 casos confirmados

Detentos e servidores testam positivo para a COVID-19 (foto: João Araújo/Poços Já)

Deze três servidores testaram positivo para a, no Presídio de Poços de Caldas, no Sul de Minas. Poços de Caldas tem pouco mais de 167 mil habitantes e segue com 625 casosdo novo. Segundo o úlimo boletim municipal divulgado, 18 pessoas já morreram em decorrência da doença.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública () informou por meio de nota que os presos contaminados estãoou com sintomas leves. Eles estão sendo monitorados e foramdos demais. Os três servidores, que também testaram positivo para o novo coronavírus, estão afastados do trabalho cumprindo a quarentena em casa. “Os demais presos e servidores usam máscaras e seguem orientações de prevenção”, confirma órgão.

Em Minas Gerais, de acordo com a secretaria, 60 mil pessoas estão presas. Pelo menos, 677 custodiados testaram positivo para a doença e estão cumprindo quarentena dentro das unidades. “Todas as pessoas presas em Minas Gerais estão sendo encaminhadas para uma unidade específica em cada região e ficam, pelo menos, 15 dias, em quarentena e observação, evitando possível contágio caso fossem encaminhadas de imediato para outras unidades. Após a observação e atestada a sua saúde, são encaminhadas para as demais unidades prisionais do Estado”, completa.

Conforme nota divulgada, medidas foram tomadas para prevenir e controlar a disseminação do coronavírus em todas as unidades prisionais de Minas Gerais. “Foram criadas 30 unidades de referência, distribuídas em todo o território mineiro, que funcionam como centros de triagem e portas de entrada para novos custodiados. O sistema prisional está produzindo máscaras para uso nas próprias unidades e segurança de todos.”, completa.

Além disso, as visitas foram suspensas. “Itens de higiene, remédios e alimentação continuam sendo fornecidos pelas unidades prisionais. Todos os kits enviados por meio postal são inspecionados, por questões de segurança, e estando em conformidade com a legislação, são entregues aos presos”, destaca.

Com essa restrição, familiares podem ter contato os presos de três formas: por meio de cartas, ligações telefônicas e videoconferências nas unidades em que essa tecnologia já está disponível. “São em média, 35 mil recebimentos por semana. O contato para ligações é diferente em cada unidade e deve ser fornecido pelo presídio ou penitenciária. Por semana, são 15 mil ligações realizadas. As chamadas de vídeo já estão disponíveis em 90% das unidades”, diz.

As audiências também estão acontecendo por videoconferências judiciais. “Foram instalados equipamentos em todas as unidades prisionais que estão, aos poucos, se adaptando para uso dessa ferramenta. Com isso, evita-se o deslocamento da maioria dos presos para outros ambientes. Já foram realizadas mais de seis mil videoconferências judiciais neste período de pandemia - uma parceria com o Poder Judiciário que deve se estender no período pós pandemia por resultar em ganhos positivos para todos os atores envolvidos”, destaca.

Além disso, as áreas estruturais como celas, pátios, áreas administrativas e técnicas, portarias, guaritas e, também os veículos estão passando por higienização reforçada.