COVID-19: Pesquisador da UFMG discorda de eficácia da vacina russa

Vacina chinesa tem sido testada pela UFMG há vários dias em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Em live na noite desta quinta-feira na TV UFMG, o professor do Departamento de Biologia e Imunologia, Mauro Teixeira, apresentou dados acerca das pesquisas feitas em Minas Gerais no desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. O pesquisador se anima com a possibilidade de ter a imunização já em 2021 e criticou a eficácia da vacina russa anunciada nesta semana pelo presidente Vladimir Putin.

"O presidente russo afirma que a vacina é eficaz por dois anos. Não dá para discutir a vacina russa. Não faço julgamento precipitado, pode ser que ela seja ótima. Se elas começarama a fase 1 em julho, não deu tempo de concluir a fase 3. O presidente garante que a vacina é eficaz por dois anos. Mas a doença existe há seis. É preciso tomar cuidado", afirmou o estudioso.





Mauro diz que o processo até a imunização chegar ao mercado é muito complexo: "É impossível saber quando teremos uma vacina. A epidemia do Ebola nos ensinou muito. A troca de informações do vírus foi mais rápido. Houve uma velocidade maior, já que as agências regulatórias funcionaram mais rápido para aprovar os testes. Vamos ter a vacina o mais rápido possível dependendo da fase 3. Nesse primeiro momento, vamos saber se a vacina é eficaz e segura. Esse conhecimento de durabilidade vai vir com o tempo".





A UFMG tem participado da testagem da imunização da vacina chinesa desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech, com a participação de mais de 800 voluntários, todos profissionais de saúde. Atualmente, há pesquisas experimentais desenvolvidas pela universidade no Hospital Risoleta Neves, no Hemoninas, no Hospital das Clínicas (SP) e no Hospital Eduardo de Menezes.





Quem também participou da conversa foi o professor Ricardo Gazzinelli, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG e pesquisador do CT Vacinas. Ele fala sobre o processo e diz que não pode haver precipitação nas três fases: "Há uma ansiedade enorme. E ela começa na empresa que quer fazer o teste clínico da vacina e obviamente chega à sociedade. A COVID-19 é uma doença muito séria. Pulamos algumas etapas, mas de maneira geral a maioria das vacinas que chegam ao teste 3 seguiram à risca as normas de segurança. A vacina russa talvez tenha pulado etapas, mas há dificuldade de informação. O que decide se a vacina funcionará ou não é a fase 3. Grande parte delas morrem no teste de eficácia na fase 3. Se tudo funcionar, talvez tenhamos no ano que vem a vacina"









Atualmente, são seis candidatas as vacinas que estão na fase 3, última etapa antes da liberação e comercialização. Outros 165 projetos no mundo em fases inferiores são desenvolvidos, com esperança de evolução. O Brasil contempla três projetos: o da Fiocruz (virus influenza atenuado não replicante), o do Instituto do Coração (partículas do tipo viral) e o da chinesa Sinovac/Instituto Butantan (produzida por meio do vírus inativado).

Não à cloroquina

O pesquisador criticou o uso da cloroquina no tratamento da doença, algo que tem sido defendido pelo presidente Jair Bolsonaro desde que o Brasil entrou na pandemia: "Temos até medo de citar a cloroquina. Há poucas evidências de que ela seja útil no tratamento de coronavírus. O seu papel não é definido e deve ser muito estudado".