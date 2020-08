Após mudança de critério, UTIs para COVID-19 em BH saem do vermelho depois de 64 dias

Em julho, governador Romeu Zema (Novo) entregou 12 leitos ao Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro, em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Belo Horizonte, finalmente, deixou a zona vermelha dos leitos de UTI para COVID-19. Depois de 64 dias em estado crítico, a cidade computou no boletim desta quinta-feira (13) uma ocupação de 69%, o que coloca a capital mineira no nível amarelo, o intermediário.

A atual classificação deve ser aplicada quando a taxa fica entre 50% e 69%. Portanto, BH está no limite, podendo retornar à zona crítica nos próximos dias. O alento é que a cidade computou o oitavo dia consecutivo de queda nesta quinta.

Com isso, o alerta geral de BH, no qual também é considerado a taxa de ocupação das enfermarias e a velocidade de transmissão do vírus, se torna amarelo.

No caso desses outros dois parâmetros, o quadro já se tornou verde, o de menor risco.

Vale ressaltar, porém, que as quedas nos indicadores de uso das unidades de terapia intensiva aconteceram depois que a prefeitura mudou os critérios de avaliação no último dia 4, quando a atual flexibilização do comércio de BH foi anunciada.

Em vez de considerar somente os leitos da saúde pública, o Executivo municipal passou a monitorar também a saúde suplementar, aquelas unidades situadas em hospitais particulares.

Dessa maneira, BH dispõe nesta quinta de 741 leitos de UTI. Desses, 508 estão em uso, o que resulta na ocupação de 69%.

Ao considerar somente a rede SUS, a ocupação se mantém no vermelho: 74%. Porém, o indicador também vem de uma semana seguida em queda. São 424 leitos de UTI nos hospitais públicos, com 313 ocupados.

Alerta

Apesar dos números apresentarem queda nos últimos balanços, ainda é preciso cautela. Isso porque os especialistas pontuam que qualquer decisão do poder público tende a levar 14 dias para apresentar mudanças nos dados.

Isso porque a janela de infecção do novo coronavírus dura duas semanas. Portanto, a flexibilização iniciada em BH no dia 6 só poderá ser sentida nos balanços a partir da próxima quinta-feira (20).

As próprias declarações do prefeito Alexandre Kalil (PSD) seguem na linha da precaução. Ele tem ressaltado nas entrevistas recentes que BH ainda está em “guerra” ao se referia à pandemia da COVID-19.

Comério aos sábados?

Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), a saída da taxa de ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 do vermelho é argumento para ampliação da flexibilização do comércio.

O anseio da entidade é que a prefeitura permita o funcionamento dos estabelecimentos aos sábados.

“É possível que a prefeitura atenda ao nosso pleito para que o comércio, no mínimo, também possa funcionar aos sábados”, disse o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, em nota enviada à imprensa.