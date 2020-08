Apenas 5 das 34 cidades da Grande BH não registraram morte por COVID-19

Confins não tem mortes por coronavírus mas tem 31 diagnósticos positivos para COVID-19 foram confirmados (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press - 12/07/2011)



Os casos de coronavírus aumentam em Minas Gerais e as mortes também. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, apenas cinco dos 34 municípios ainda não tiveram vidas perdidas pela COVID-19. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta quinta-feira (13).





As cidades da Grande BH que ainda fogem da triste estatística são Confins, Florestal, Itaguara, Nova União e Rio Acima. Todas têm casos de pessoas infectadas pelo coronavírus, mas muitas delass já se recuperaram e outras ainda estão em acompanhamento.





Confins. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 153 casos já foram notificados, mas apenas 31 foram confirmados. Dessas 31 pessoas com a doença, 25 se recuperaram. Ou seja, seis pessoas estão com a doença na cidade. "Graças a Deus não tivemos mortes. Apenas dois pacientes precisaram de internação, mas se recuperaram", conta o secretário Weslei Denis Ramos. É o caso de. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 153 casos já foram notificados, mas apenas 31 foram confirmados. Dessas 31 pessoas com a doença, 25 se recuperaram. Ou seja, seis pessoas estão com a doença na cidade. ". Apenas dois pacientes precisaram de internação, mas se recuperaram", conta o secretário Weslei Denis Ramos.





De acordo com Weslei, entre os moradores que estão doentes, dois são idosos. No entanto, não estão com sintomas graves, fazem o isolamento domiciliar e são acompanhados via telefone diariamente por uma epidemiologista.



“Acredito que temos conseguido bons resultados com a população. Posso dizer que temos visto 95% cumprindo as condições sanitárias, e esse apoio é fundamental porque diminui a transmissão do vírus”, comenta Weslei.





A população da cidade que abriga o Aeroporto Internacional Tancredo Neves é de aproximadamente 7 mil pessoas e não tem estrutura para atendimento grave de pacientes. “Nesses casos, estabilizamos o paciente e levamos para BH”, disse o secretário de Saúde.





Em Florestal

Florestal, a 70 quilômetros da capital. Com a mesma população estimada, o município não tem hospital e precisou se preparar para tratar possíveis pacientes com complicações em decorrência da COVID-19. A cidade tem uma Unidade Básica de Saúde que funciona 24 horas, por lá, a Secretaria Municipal de Saúde abriu dois leitos de retaguarda e um deles conta com respirador.



Florestal tem 44 casos confirmados de coronavírus e nenhuma morte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press - 28/10/2004)

O caso é parecido em, a 70 quilômetros da capital. Com a mesma população estimada, o município não tem hospital e precisou se preparar para tratar possíveis pacientes com complicações em decorrência da COVID-19. A cidade tem uma Unidade Básica de Saúde que funciona 24 horas, por lá, a Secretaria Municipal de Saúde abriu doisde retaguarda e um deles conta com respirador.





“Para pacientes graves, a referência é Mateus Leme e Betim, mas procuramos fazer curso para que a equipe consiga trabalhar de forma segura e manter esse paciente estável. Até sete dias a gente vai conseguir manter o paciente aqui enquanto não se consegue essa transferência dele”, explica a secretária de Saúde de Florestal, Ariane Gonçalves Cruz Ribeiro.





A cidade teve 46 casos confirmados e 41 se recuperaram. Outras cinco estão doentes em casa, também com monitoramento por telefone. A secretária avalia que a população aderiu às medidas de isolamento social e uso de máscara no início da pandemia, mas os cuidados não se mantiveram ao longo dos meses, o que preocupa a prefeitura.





“Hoje já tem um relaxamento maior. Temos uma dificuldade enorme do uso da máscara de forma correta e o distanciamento social. A dificuldade hoje para nós é muito maior. Durante cinco meses de tudo que é novo, as pessoas em vez de se proteger mais, vem relaxando cada dia mais”, disse Ariane.





Tem caso, mas não tem morte

No quinteto da Grande BH sem mortes notificadas, Itaguara aparece com o maior número de diagnósticos positivos para o Sars-Cov-2. Por lá são 256 casos.





Rio Acima, a 39 quilômetros da capital e vizinha de Nova Lima já confirmou 135 pessoas com a COVID-19.





A 65 quilômetros de BH, Nova União é o município do quinteto com menos casos de coronavírus, 27.





Cidades com mais mortes

As cidades da Grande BH com mais casos e mortes são Belo Horizonte, Contagem e Betim. As cidades com apenas um óbito notificado por COVID-19 são Baldim, Taquaraçu de Minas e Capim Branco. Confira o ranking:









Município/Mortes por COVID-19

Belo Horizonte - 740

Contagem - 214

Betim - 119

Ribeirão das Neves - 89

Santa Luzia - 42

Ibirité - 38

Sabará - 28

Vespasiano - 15

Nova Lima - 13

São Joaquim de Bicas - 12

Esmeraldas - 10

Pedro Leopoldo - 8

Igarapé - 7

Jaboticatubas - 7

Lagoa Santa - 7

São José da Lapa - 6

Sarzedo - 6

Mário Campos - 5

Brumadinho - 4

Itatiaiuçu - 4

Juatuba - 4

Mateus Leme - 3

Rio Manso - 2

Caeté - 2

Matozinhos - 2

Raposos - 2

Baldim - 1

Taquaraçu de Minas - 1

Capim Branco - 1

Confins - 0

Florestal - 0

Itaguara - 0

Nova União - 0

Rio Acima - 0