Guarda Municipal vai manter fiscalização com comércio aberto em BH

Além da segurança patrimonial, Guardas fiscalizam medidas de prevenção ao coronavírus na capital desde março (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







Belo Horizonte, a Guarda Municipal vai manter a fiscalização para garantir o cumprimento das medidas de contenção da pandemia de COVID-19. Desde março, a corporação realizou mais de 40 mil abordagens na capital e 73 alvarás de estabelecimentos em situação irregular foram recolhidos. Mesmo com o anúncio da reabertura do comércio e serviços não essenciais em Belo Horizonte a partir desta quinta-feira em, a Guarda Municipal vai manter a fiscalização para garantir o cumprimento das medidas de contenção da pandemia de. Desde março, a corporação realizou mais de 40 mil abordagens na capital e 73de estabelecimentos em situação irregular foram recolhidos.









Durante o anúncio ontem, a prefeitura reforçou que as medidas de isolamento social precisam ser mantidas apesar da flexibilização. O uso de máscaras é obrigatório no município. Além disso, neste primeiro momento, as lojas só poderiam abrir as portas de quarta a sexta-feira





Segundo o balanço da Guarda Municipal, de 20 de março (quando a Prefeitura de Belo Horizonte publicou o primeiro decreto limitando a atividade comercial) até agora, os agentes realizaram 41.313 abordagens de orientação a comércios, empresas e espaços públicos. As ações resultaram no fechamento de 18.137 estabelecimentos funcionando de maneira irregular e à apreensõa de 73 alvarás. A região que mais exigiu a intervenção dos guardas municipais nos últimos meses foi a Centro-Sul (23% dos registros), seguida da Oeste (14%).





A partir de 29 de junho, quando o Executivo municipal recuou da flexibilização e voltou a decretar o fechamento do comércio, os agentes fiscalizaram 6.728 estabelecimentos comerciais e descobriram que 864 estavam em desacordo com as determinações e as lojas precisaram ser fechadas. Sete alvarás de localização e funcionamento foram recolhidos.





Como denunciar