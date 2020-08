Servidores da PBH convocam protesto pelas 100 mil mortes causadas por COVID-19 no Brasil

Em junho, médicos se reuniram na Praça da Estação de forma parecida para homenagear colegas mortos pela doença (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 07/06/2020)





A motivação é um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) que apontou que apenas um em cada três profissionais da área, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, foram testados para a doença. Segundo especialistas, a testagem em massa é uma das maneiras mais efetivas no combate à COVID-19.









Os servidores garantem que todas as recomendações de distanciamento e de higiene serão respeitadas. Os manifestantes irão de preto e mil cruzes serão afixadas no piso da Praça da Estação, para simbolizar os óbitos pela doença no Brasil.

Não se trata da primeira manifestação dessa natureza em Belo Horizonte. Em junho, médicos se reuniram, também na Praça da Estação, para homenagear os profissionais da saúde mortos pela COVID-19 até então

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Com mais de 96 milconfirmados por, o Brasil caminha a passos largos para atingir a marca de 100 mil mortes pela doença ainda nesta semana. Por isso, servidores da Prefeitura de BH realizarão umdena, marcado para a manhã da próxima sexta-feira (7).