Hospital João XXIII não tem nenhum aparelho de tomografia disponível para pacientes

Por meio de nota encaminhada à reportagem, a Fhemig afirmou que o segundo aparelho parou de funcionar na semana passada. Sua manutenção ainda depende da tramitação do processo de aquisição da peça que apresentou defeito.

“Os equipamentos possuem contratos de manutenção vigentes, mas há uma lentidão na entrega de peças por parte dos fornecedores no momento”, explicou a Fhemig.

Com isso, o cenário da unidade de pronto-socorro se tornou caótico. Desde o dia quem que os tomógrafos pararam de funcionar os pacientes que necessitam das máquinas estão sendo direcionados para outras unidades, onde a tomografia pode ser feita, e retornam em seguida para o HPS.

De acordo com a Fhemig, o João XIII tem à disposição um contrato com empresa especializada de serviços de imagem – atualmente o Hermes Pardini – para onde estão sendo direcionados os pacientes que necessitam de tomografia computadorizada.

Além disso, por se tratar de uma rede de atendimento hospitalar, outras unidades da Fhemig estão dando suporte nesse período. O translado dos pacientes até as unidades é realizado pelo serviço de transporte da instituição.

A Fhemig salientou que não houve desassistência nesse período e nenhum exame foi cancelado.

Segundo a instituição responsável pelo HPS, o atendimento nas unidades paralelas prossegue de acordo com o habitual, já que a Fhemig planejou o redimensionamento durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) – como descrito no Plano de Capacidade Plena Hospitalar (PCPH).

“As unidades são acionadas progressivamente na rede, conforme a demanda de casos de COVID-19. Estamos na segunda “onda” desse plano, sendo o Hospital Eduardo de Menezes a referência principal e o Hospital Júlia Kubitschek a segunda unidade a ser acionada. Lembrando que a Rede Fhemig possui 20 unidades assistenciais”, declarou.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

