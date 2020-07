Com sintomas de embriaguez, homem bate Ferrari na entrada do Morro das Pedras, em BH

Ferrari conduzida pelo homem de 56 anos é vermelha (foto: Reprodução/Facebook Ferrari) homem de 56 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira ao dirigir com sintomas de embriaguez e bater o carro que dirigia, uma Ferrari, na entrada do Morro das Pedras, aglomerado da Região Oeste de Belo Horizonte. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi encaminhado para a delegacia e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida. Umde 56 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira ao dirigir com sintomas dee bater o carro que dirigia, uma, na entrada do, aglomerado da Região Oeste de. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi encaminhado para a delegacia e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida.









O motorista, ao tentar uma manobra, acabou batendo o carro contra um muro. Ele tentou deixar o local, mas acabou chamando a atenção de moradores, que foram à rua para ver de perto o carro de luxo, na cor vermelha.





Um guincho foi acionado e conseguiu remover a Ferrari do local. O homem foi encaminhado para a sede do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) em BH, na Avenida João Pinheiro, no Bairro Boa Viagem, na Região Centro-Sul da capital mineira.