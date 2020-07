PM faz grande apreensão de drogas em duas cidades da Grande BH

Droga apreendida no Bairro Vila Cristina, em Betim (foto: PMMG/Divulgação)

Noite agitada a dessa terça-feira no combate ao tráfico de drogas, com duas grandes apreensões de cocaína, maconha e crack em duas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em Vespasiano, em duas casas, 60 quilos de maconha. Em Betim, 1.270 pinos de cocaína, mais três quilos da mesma droga embalada, 67 pedras e 500g de crack, e duas barras de maconha. No total, 10 pessoas foram presas, sendo sete homens, duas mulheres e um menor.

Em Vespasiano, depois de confirmarem a chegada de grande quantidade de maconha no Bairro Caieiras, a Polícia Militar montou uma operação que envolveu 15 policiais, comandados pelo tenente Sandoval, que conseguiu localizar o entorpecente em duas casas.

Na primeira, na Rua João Telésforo, foram apreendidos 50 quilos. Na segunda, na Rua João Sebastião Santos, mais 10 quilos e R$ 14 mil em dinheiro. Quatro maiores foram presos, de 24, 25, 26 e 52 anos, e um menor, de 17. Eles foram encaminhados, junto com a droga, para a Delegacia de Vespasiano.

Segundo o tenente, duas das pessoas foram presas por tentar impedir a ação da polícia, dissimulando e passando informações erradas sobre o paradeiro dos traficantes.



Transporte por aplicativo

Em Betim, a exemplo do que aconteceu em Vespasiano, os policiais militares conseguiram informações de que drogas estariam sendo estocadas num imóvel na Rua São Lucas, 101, no Bairro Vila Cristina, e que um motorista de aplicativo, identificado pelo nome de Wanderley, seria o responsável pela entrega e transporte da droga.

O motorista foi pego com a boca na botija. No interior do imóvel, a droga estava embalada e pronta para ser entregue. No local, além do motorista, foram presos outros dois homens e duas mulheres. Todos foram levados para a Delegacia de Betim.