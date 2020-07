Lojas de shoppings e galerias de Betim serão reabertas nesta quarta

As atividades que estão de acordo com a "Onda Verde" poderão ser retomadas (foto: Divulgação/ Portage Shopping Betim) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou, nessa terça-feira (28), que shoppings e galerias serão reabertos a partir desta quarta-feira (29). Segundo o governo municipal, poderão funcionar as lojas que estão dentro dos centros comerciais e que se adéquam às normas da “Onda Verde", do plano “Minas Consciente”. A Prefeitura de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou, nessa terça-feira (28), queserão reabertos a partir desta quarta-feira (29). Segundo o governo municipal, poderão funcionar as lojas que estão dentro dos centros comerciais e que se adéquam às normas da “", do plano “Minas Consciente”.









A decisão foi tomada depois de o prefeito, Vittorio Medioli (PSD), fazer uma consulta ao governo do estado para saber quais setores podem funcionar durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) por meio do programa “Minas Consciente” – como anunciado por ele em uma rede social.





Segundo o chefe do Executivo municipal, “eles nos responderam e deram o aval. Com isso, essas atividades consideradas essenciais poderão a voltar a abrir dentro dos shoppings.





No mês passado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerias (TJMG) determinou que os municípios deveriam aderir ao plano e, a partir disso, caberia ao estado decidir sobre a reabertura das atividades comerciais. Betim ingressou no programa em 16 de julho.





De acordo com o governo de Minas, só serão permitidas, nos shopping centers, as retomadas das atividades comerciais liberadas pelo plano “Minas Consciente” em conformidade com as ondas estabelecidas por cada macrorregião de saúde.





"O protocolo que deve ser adotado para os empresários que gerenciam Shopping Centers (Gestão e administração da propriedade imobiliária (Shopping) pode ser acessado na aba para empresários do site. Além disso, cada estabelecimento, no interior dos shoppings, deve seguir o protocolo indicado para a sua atividade", afirmou o governo.





Minas Consciente





O programa criado pelo governo de Minas Gerais, e anunciado pelo governador Romeu Zema (Novo) em 22 de abril, propõe a retomada gradual do comércio, serviços e outros setores, por meio da adoção de um sistema de critérios e protocolos sanitários classificados em “ondas”.





Uma determinação judicial, de 9 de julho, definiu que os municípios que não aderirem ao “Minas Consciente” devem cumprir normas de distanciamento social e permitir apenas o funcionamento das atividades consideradas essenciais.





COVID-19 em Betim





Betim registrou, até a manhã dessa terça-feira (28), 2.377 casos confirmados da doença, sendo que 81 terminaram em morte. Já se recuperaram 1.978 pessoas. Outras 289 ainda estão cumprindo o isolamento domiciliar e 29 pessoas estão internadas.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 20.453 pessoas notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

