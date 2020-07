COVID-19: idoso é recebido com 'festa' em asilo após deixar hospital

Totó, como é conhecido na cidade, recebeu alta nessa terça-feira e retornou para o asilo (foto: Vídeo/Reprodução) Martinho Campos, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Totó, como é conhecido pelos amigos, era um dos nove internos do Asilo Vicentino do município que teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus (Sars-Cov-2). Contrariando as estatísticas – que colocam os idosos como grupo de risco para a COVID-19 –, Francisco Lopes Monteiro, de 86 anos, recebeu alta nessa terça-feira (14), do Hospital Dr. Odilon de Andrade, em, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais., como é conhecido pelos amigos, era um dos nove internos do Asilo Vicentino do município que teve diagnóstico positivo para o novo(Sars-Cov-2).









Recuperado da #COVID19 , Francisco Lopes Monteiro, de 86 anos, foi recebido com 'festa' pelas funcionárias do Asilo Vicentino de Martinho Campos em seu retorno#pandemia #coronavirus pic.twitter.com/f8N30V477T — Estado de Minas (@em_com) July 15, 2020







Asilo Vicentino de Martinho Campos, Totó vive lá desde janeiro deste ano e se infectou no início deste mês, após a confirmação de um De acordo com a diretoria dode Martinho Campos, Totó vive lá desde janeiro deste ano e se infectou no início deste mês, após a confirmação de um surto da doença no local . Nove internos e dois funcionários foram diagnosticados com a presença do vírus no organismo.





Segundo a apuração do Estado de Minas, deste total, nove já estão recuperados da doença – sete idosos e dois funcionários. Um idoso ainda permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Bom Despacho, a 50km de Martinho Campos. Outro, de 76 anos, não resistiu à doença e morreu em 6 de julho.





Ainda de acordo com as informações da diretoria do asilo, os internos contaminados fizeram o isolamento em uma ala reservada dos demais, para evitar o contágio.





COVID-19 em Martinho Campos





Matinho Campos registrou, até a noite dessa terça-feira (14), 22 casos confirmados da doença, sendo que dois terminaram em morte – o primeiro óbito, de um homem de 62 anos, foi registrado em 27 de abril . Já se recuperaram 16 pessoas. Uma ainda está internada na Santa Casa de Bom Despacho e quatro cumprem o isolamento domiciliar.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 293 pessoas notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina