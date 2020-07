COVID-19: Minas se aproxima de 90% dos municípios com casos confirmados

Aumento expressivo de casos reflete na pressão ao sistema de saúde do estado (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Minas Gerais está próximo de completar a triste marca de 90% dos municípios com pelo menos um caso confirmado de coronavírus. Ao todo, 752 cidades já registraram infecções da doença. Em oito localidades do interior do estado, a COVID-19 já atingiu mais de mil pessoas. Mas de acordo com os últimos boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde (SES/MG), outros cinco lugares devem atingir o índice nos próximos dias. está próximo de completar a triste marca dedos municípios com pelo menos um caso confirmado de. Ao todo,já registraram infecções da doença. Em oito localidades do interior do estado, a COVID-19 já atingiu mais de mil pessoas. Mas de acordo com os últimos boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde (SES/MG), outros cinco lugares devem atingir o índice nos próximos dias.





O levantamento a seguir mostra as situações das cidades, divididas por regiões, que ultrapassaram a marca de mil casos e aquelas que estão próximas de chegar ao fatídico índice. Os dados foram extraídos do boletim epidemiológico da SES/MG desta sexta





Municípios com mais de 1 mil casos de COVID-19





Dos municípios da Região Metropolitana de BH que estão na lista, Betim lidera. A cidade tem 1.319 casos confirmados e 45 óbitos. No boletim da SES/MG do dia 10 de junho, a localidade tinha 295 ocorrências da doença. O aumento em um mês é de 347%. Já em relação aos óbitos, há um mês eram 14 vidas perdidas. Hoje são 45, representando um acréscimo de 221%.

Contagem tem 1.204 casos confirmados e 72 óbitos. Há um mês, eram 471 notificações da doença, o que representa um aumento de 155%. O número de mortes, por outro lado, subiu 323%. No dia 10 de junho, o boletim estadual indicava 17 óbitos na cidade.





Estado de Minas já havia 500% em um mês. Com 120 novos registros de COVID-19, Neves passou a ter 1.007 pessoas infectadas, elevando para 562% o índice de alta em 30 dias. No dia 10 de junho, tinham sido registradas 152 ocorrências. Naquela ocasião, foram contabilizados três óbitos. Hoje são 10, ou seja, um aumento de 233%. Nesta sexta, Ribeirão das Neves passou a fazer parte dos municípios com números superiores a mil em relação ao número de casos. Ojá havia mostrado a aceleração de casos na cidade , que teve uma alta de quaseem um mês. Com 120 novos registros de COVID-19, Neves passou a ter 1.007 pessoas infectadas, elevando parao índice de alta em 30 dias. No dia 10 de junho, tinham sido registradas 152 ocorrências. Naquela ocasião, foram contabilizados três óbitos. Hoje são 10, ou seja, um aumento de





Triângulo Mineiro





Está no Triângulo Mineiro a cidade do interior de Minas que contabiliza o maior número de casos confirmados de coronavírus. É Uberlândia, com quase 700 mil habitantes, que já registrou 8.489 pacientes infectados e 136 óbitos causados por complicações da doença.





A principal cidade do Triângulo Mineiro chegou a ultrapassar Belo Horizonte em número de casos , mas a capital teve a aceleração de contágio acelerada e hoje está próxima de bater a marca de 10 mil infectados.





Uberlândia também está em uma triste escalada rumo aos 10 mil casos. No dia 10 de junho, a cidade tinha 1.376 pacientes infectados. Um aumento de 516% em um mês. Naquela época, 30 óbitos haviam sido registrados. Hoje são 136 vidas perdidas. Um acréscimo de 353%.





Vale do Aço





Outro município que se destaca negativamente em relação aos novos números de casos diários de COVID-19 é Ipatinga, no Vale do Aço. O boletim estadual já registrou 3.258 infecções por coronavírus na cidade e 55 mortes provocadas pela doença. Há um mês, eram 535 ocorrências e 11 óbitos, aumentos de 508% e 400%, respectivamente.





Zona da Mata





A Zona da Mata mineira tem duas cidades com mais de mil casos de coronavírus. A primeira delas é Juiz de Fora, com 2.346 pacientes infectados e 98 mortes. Há um mês, o número de pessoas com COVID-19 no município era de 726, o que representa 223% de aumento. Na época, 37 óbitos haviam sido considerados, número que subiu para 68, representando um acréscimo de 83%.





Muriaé passou a fazer parte da triste lista nesta semana, mais especificamente na quarta, quando bateu a marca de 1.031 casos. Nesta sexta, o boletim estadual apontava 1.090 ocorrências na cidade e 27 óbitos, um aumento de 294% e 170%, respectivamente, em um mês, quando o município tinha 276 infectados e 10 mortes provocadas pela doença.





Vale do Rio Doce





Governador Valadares é a única cidade do Vale do Rio Doce que superou a marca de mil casos. O município está próximo de atingir o triste índice de 2 mil notificações da doença, com 1.955 registros. Há um mês, eram 313 ocorrências. Um aumento de 524%.





Estado de Minas já havia mostrado que os 657%.



Leia mais: Interiorização da COVID-19 em Minas preocupa cidades-polo, como Ipatinga e Valadares Outro destaque negativo é em relação ao número de mortes. Em junho, ojá havia mostrado que os óbitos na cidade haviam quadruplicado em um mês . No dia 10 de junho, eram sete vidas perdidas para a COVID-19. Agora são 53. Aumento de





Municípios próximos de atingir mil casos





Triângulo Mineiro





Municípios vizinhos de Uberlândia, como Uberaba e Araguari, estão próximos de entrar na lista de municípios com mais de mil casos.





Uberaba, por exemplo, já registrou 980 pessoas com COVID-19 e 32 mortes provocadas pela doença. Há um mês, eram 296 ocorrências da doença e nove óbitos, aumentos de 231% e 255%, respectivamente.





Entre os municípios citados pela reportagem, Araguari é a cidade que apresenta o maior aumento em número de casos em um mês, chegando a 2.078%. Isso porque há um mês, a cidade tinha 37 notificações da doença. Hoje são 806. No dia 10 de junho, um óbito por COVID-19 havia sido confirmado. Atualmente são 10 vidas perdidas, ou seja, um acréscimo de 900%.





Vale do Aço





Assim como a vizinha Ipatinga, tudo indica que Coronel Fabriciano deve entrar na lista dos municípios com mais de mil casos de COVID-19 nos próximos dias. Até o momento, de acordo com o boletim estadual, a cidade contabilizou 960 notificações. Há um mês, eram 173. Um aumento de 454%. No dia 10 de junho, Fabriciano não registrava óbitos. Atualmente, a cidade tem 11 mortes pela doença.





Vale do Mucuri





Com 868 casos, Teófilo Otoni é mais um município mineiro a se aproximar da triste marca das mil ocorrências de COVID-19. Com 396 notificações em 10 de junho, a cidade registrou um aumento de 119%. Mas o maior acréscimo, infelizmente, está nos óbitos. Há um mês eram 10. Hoje, 38. Ou seja, 220% a mais de vidas perdidas.





Região Central





Já na Região Central está Itabira, que apresentou o menor índice de aumento de casos entre os municípios citados pela reportagem, com 89%. Isso porque há um mês, eram 440 casos. Hoje, são 834. De lá para cá, houve dois óbitos. Ao todo, a cidade já registrou três mortes por COVID-19.

