Ribeirão das Neves registra um aumento de quase 500% em casos de COVID-19 em junho

No primeiro boletim epidemiológico de junho, emitido pela, Ribeirão das Neves registravae duas mortes causadas por complicações da. Já nesta terça-feira, último dia do mês, o município, de acordo com o relatório da SES , teminfectados pelo coronavírus e 10 óbitos. Um aumento deno número de ocorrências da doença do começo do mês até o momento.

O aumento, aliado às decisões tomadas por Belo Horizonte Contagem de recuar na flexibilização do funcionamento do comércio, fez com que Ribeirão das Neves seguisse pelo mesmo caminho e desse um passo atrás. De acordo com o prefeito(Democratas), municípios vizinhos da capital devem seguir as mesmas diretrizes para tentar diminuir o número de infectados por coronavírus.

“Neves é vizinha da capital. Não tem como Ribeirão das Neves ir para um lado e a capital, por outro. Por que? Neves ainda é cidade dormitório. Muita gente depende da capital para trabalhar, para fazer compras em alguns setores. Nós temos que estar unidos neste momento, com um propósito único que é vencer essa pandemia. A diretriz tem que ser conjunta para que possamos passar dessa pandemia firmes e fortes”, disse o prefeito, em transmissão ao vivo por meio das redes sociais da prefeitura.

O decreto que determinou o recuo da flexibilização também prevê que empresas do transporte coletivo que circulam em Ribeirão das Neves disponibilizem álcool em gel na entrada dos ônibus e a ampliação na oferta de viagens nos locais que haja maior fluxo de pessoas, sem exceder a capacidade de passageiros sentados.

só serão permitidos em capelas dos cemitérios e em empresas funerárias. Em casos confirmados ou suspeitos de óbitos por, o velório deverá ser diurno, com até uma hora de duração, com permissão de 10 pessoas no local, em regime de rodízio, e sem abertura da urna. Em outros casos, o tempo do velório poderá ser estendido para até duas horas.De acordo com o novo decreto, templos e igrejas só poderão funcionar desde que disponibilizem álcool em gel aos fieis e que delimitem um espaço de 2 metros quadrados para cada frequentador. Além disso, os espaços não podem receber mais do queA Prefeitura de Ribeirão das Neves havia flexibilizado o funcionamento do comércio no dia 22 de abril, permitindo o funcionamento de salões de beleza, concessionárias, papelarias, lojas de roupas e calçados. Mas o sinal de alerta no município foi aceso no dia 10 de junho, quando determinou o fechamento de algumas lojas, como comércio de vestuário, calçado e de artigos de festa, reduzindo o movimento nas ruas em 25%.Ainda de acordo com a administração municipal, a avaliação sobre a necessidade de permanência ou progressão de fase de flexibilização, deve ocorrer, no máximo, a cada 15 dias, de acordo com os indicadores epidemiológicos e operacionais.Nesta terça, o, que já contava com 12 respiradores, recebeu mais 10 aparelhos, com previsão de chegar mais 10 em julho. Além disso, outros cinco equipamentos foram doados.