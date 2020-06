COVID-19: 24 novos casos são confirmados no presídio de Pompéu

Presídio de Pompéu tem surto de COVID-19 (foto: Reprodução/ Internet) pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), Pompéu, município da Região Centro-Oeste do estado, registrou 45 casos confirmados nessa quarta-feira (17). Segundo dados da prefeitura, foram 24 novos registros da doença em menos de 48 horas, fato que pode ser explicado pelo surto ocorrido no presídio da cidade. Enfrentando seu pior momento desde o início da(Sars-Cov-2),, município da Região Centro-Oeste do estado, registrou 45 casos confirmados nessa quarta-feira (17). Segundo dados da prefeitura, foram 24 novos registros da doença em menos de 48 horas, fato que pode ser explicado pelo surto ocorrido noda cidade.









“Esses dois detentos tiveram contato com pessoas infectadas e testaram positivo. Por isso, nós (da Secretaria de Saúde) iniciamos uma investigação na localidade. Ela foi concluída nessa terça-feira (16) e apontou para mais 24 casos confirmados”, informou.









Conforme o informativo, 313 pessoas notificaram a Secretaria de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a doença e 45 delas foram contaminadas. primeira ocorrência de casos de coronavírus em Pompéu ocorreu em 25 de maio e, desde então, foram confirmados 44 casos, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, na tarde dessa quarta-feira (17).Conforme o informativo, 313 pessoas notificaram asobre a possibilidade de terem contraído a doença e 45 delas foram contaminadas.





Os novos casos apontaram para o 24º confirmado em menos de 48 horas e ainda não foram contabilizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no boletim diário, que ainda apresenta apenas 12 manifestações positivas do vírus na cidade.



Flexibilização do comércio





De acordo com os decretos nº 2.038/20 e 2.039/20, o horário comercial foi reduzido aos sábados e proibido aos domingos e feriados, com exceção das farmácias e postos de combustíveis. Um mês depois de reabrir o comércio em Pompéu e ver o número de casos de coronavírus aumentar, o prefeito Ozéas da Silva Campos anunciou, em 5 de junho, mudanças no funcionamento dos estabelecimentos De acordo com osnº 2.038/20 e 2.039/20, o horário comercial foi reduzido aos sábados e proibido aos domingos e feriados, com exceção das farmácias e postos de combustíveis.





“Todos os estabelecimentos poderão funcionar, de segunda a sexta-feira, até às 19h. Aos sábados, o horário é restrito até às 15h. No domingo, os estabelecimentos deverão permanecer fechados, com exceção de farmácias e postos de combustíveis”, afirmou o chefe do Executivo municipal em vídeo no site da prefeitura.





Ainda de acordo com o decreto, outras atividades que haviam sido retomadas no início de abril, mesmo obedecendo às normas de prevenção da Secretaria Municipal de Saúde, terão novas regras.



Academias e centros de ginástica permanecerão fechados. Já bares, lanchonetes e restaurantes poderão funcionar somente com a modalidade delivery ou com a retirada do produto no local.