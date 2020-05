Primeiro caso de coronavírus é confirmado em Pompéu, Região Central de Minas

Esse é o primeiro caso de coronavírus confirmador em Pompéu (foto) (foto: Prefeitura de Pompéu/Divulgação)

O primeiro caso de paciente com coronavírus em Pompéu, na Região Central do estado, foi confirmado na noite desta segunda-feira (25), de acordo com a Secretaria de Saúde do município. O registro ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e nem pelo boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura Municipal. O primeiro caso de paciente com coronavírus em Pompéu, na Região Central do estado, foi confirmado na noite desta segunda-feira (25), de acordo com a Secretaria de Saúde do município. O registro ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e nem pelo boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura Municipal.





Por não ter apresentado nenhum caso até o momento, a prefeitura de Pompéu havia flexibilizado o funcionamento das atividades comerciais no município, seguindo todas as normas expressas nos decretos municipais e de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.



Após a confirmação do primeiro caso, a Secretaria de Saúde reforça o pedido para que a população fique em casa e mantenha o distanciamento social.





De acordo com o último boletim divulgado pela secretaria no final da tarde desta segunda-feira (25), a cidade tinha um caso suspeito da doença e com a confirmação da Secretaria de Saúde, esse caso passa a ser classificado como confirmado.