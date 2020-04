Coronavírus: Secretário de Saúde diz que 'pior ainda vai chegar'

O secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

Diante da comparação de aceleração de casos de infectados por coronavírus em Belo Horizonte e em outras capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, Jackson lembrou que os números de BH refletem a eficiência do isolamento social.



“Existe essa falsa impressão de que quanto mais eficiente, mais parece desnecessário. Muito pelo contrário. É exatamente porque o isolamento social está sendo eficiente e levado a sério que nossos números são tão bons”, defende o secretário.

Leitos em BH De acordo com a pasta, a ocupação dos hospitais em BH está em torno de 50% da sua capacidade. Dos leitos específicos para COVID-19, são 309 em enfermaria, sendo 276 ocupados. Os leitos de CTI são 109, com 21 ocupados.

Atividade física sem aglomeração

Questionado sobre os flagrantes de desrespeito da população que continuou praticando esportes em espaços públicos, o secretário de Saúde ressaltou que não é contra atividade física, mas que é irresponsabilidade fazer num ambiente onde há várias pessoas circulando.

“Quando alguém está correndo na rua, existem trabalhos mostrando que bactérias e vírus podem atingir outra pessoa até 20 metros atrás dela”, disse.

Consulta online 12 para 25 médicos em atendimento, o que vai possibilitar 400 consultas por dia.







consultas online que começaram a ser feitas na semana passada começam a receber reforço a partir desta terça-feira. De acordo com o secretário, passaram deem atendimento, o que vai possibilitar

O isolamento social defendido pelo prefeito foi reforçado pelo secretário.

