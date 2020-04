Kalil anuncia decreto para obrigar uso de máscaras em BH

O prefeito de BH, Alexandre Kalil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

(PSD), anunciou nesta terça-feira que a partir daa população só poderá acessar os espaços públicos com o uso deA ação faz parte de umque deve ser publicado na próximacom novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. “As máscaras darãoigual a toda região metropolitana de Belo Horizonte”, afirmou o prefeito.Segundo ele, máscaras serão distribuídas para as pessoas que estão “na miséria”. “O restante pode fazer com meia, camisa, fralda”, explicou.O secretário de Saúde, Jackson Machado Pinto, disse que ainda deverá ser aberto umpara aquisição do material, que começar a ser distribuído a depender do prazo de entrega do fornecedor.Outras medidas dizem respeito à inclusão deem praças da capital, distribuição de cestas básicas e kits de higiene.

