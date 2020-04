BH: Quem estiver na rua pode ser preso; entenda

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

As medidas para manter o isolamento social em Belo Horizonte ainda não afrouxaram com o passar do tempo, como tem acontecido em outras cidades em Minas. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, a prefeitura de BH afirmou que tem apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil para prender quem desrespeitar normas vigentes nas ruas.

Na semana passada, áreas de convívio público que se destacavam com aglomeração de pessoas já haviam sido isoladas, como a Lagoa da Pampulha, por exemplo, onde a reportagem do Estado de Minas flagrou grande aglomeração de pessoas.

O comandante da Guarda Municipal de BH, Rodrigo Sérgio Prates, sustentou que “o que tiver que fazer para cessar essa aglomeração, nós vamos fazer”.

Prates explicou que há um respaldo daquediante de um enfrentamento. “A ordem é não fazer aglomeração de pessoas. Quando tem o cenário de desobediência, a pessoa está passível de ser conduzida à Delegacia de Polícia Civil. É esse o cenário”, alertou.

O comandante disse que até o momento nenhuma prisão foi feita porque as pessoas que chegaram a ser abordadas acataram a ordem da Guarda Municipal. “O que nós percebemos, muitas vezes, é o constrangimento da própria pessoa quando ela é alertada sobre o risco em que está se colocando e colocando os outros”, disse Prates.

Controle de lotação

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmou ainda que a Guarda Municipal vai atuar no controle de lotação do transporte público e que a cidade já conta com monitoramento de aglomeração por celular, sem detalhar sobre o sistema.

"A Guarda Municipal está por conta disso. Estamos na guerra. Mas nós já temos monitoramento de transporte e já temos monitoramento que está vindo em telefone celular, então temos que esperar os resultados para ver o nível que nós estamos atingindo de isolamento social”, disse Kalil.

