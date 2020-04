Voluntárias produzem máscaras de proteção em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha

Equipe produz de 100 a 200 produtos por dia (foto: Emater-MG/Divulgação) avanço do novo coronavírus e a alta demanda de equipamentos de proteção, um grupo de mulheres rurais de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, está fabricando máscaras de proteção respiratória para ajudar no combate da COVID-19. A equipe produz de 100 a 200 unidades por dia e é formada por 14 mulheres das comunidades rurais de Sapucaia e Olhos D’àgua. Com odo novoe a altade equipamentos de proteção, um grupo de mulheres rurais de, no, estápara ajudar noda. A equipedeunidades por dia e é formada pordas comunidades rurais de





17:20 - 27/03/2020 Coronavírus: costureiras de BH fazem máscaras para doação iniciativa se deu a partir da dificuldade que a prefeitura do município está tendo em encontrar o produto para comprar no mercado convencional. Dessa forma, as voluntárias trabalham para abastecer o sistema de saúde de Itaobim e produzem as máscaras utilizando três camadas de TNT, que é fornecido pela prefeitura. se deu a partir daque a prefeitura do município está tendo emo produto parano mercado convencional. Dessa forma, as voluntárias trabalham parade Itaobim eas máscaras utilizando três camadas de TNT, que épela prefeitura.





“Aceitamos doar o nosso tempo, a pedido da prefeitura, pois essas máscaras não são encontradas mais em lugar nenhum. Até o dia 1º de abril, por exemplo, concluímos a fabricação de 1.200 máscaras. Elas serão entregues à assistência social da prefeitura que faz a divisão para os setores de saúde”, detalha a presidente da Associação Comunitária de Moradores da Comunidade de Sapucaia, Joana d’arc de Almeida Silva.





O grupo voluntário é dividido em oito equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), postos de saúde e um hospital. As mulheres são assistentes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

