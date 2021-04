Abertura de novos pequenos negócios continua em queda em Minas

No portal do Sebrae Minas, um compilado de dados mostra os impactos da pandemia no pequenos empreendimentos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

Novos pequenos empreendedores estão ficando cada vez mais raros em Minas Gerais. Um levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Minas), a partir da Receita Federal, revelou que o número de pequenos negócios abertos no estado caiu 24% em relação ao mesmo período de 2020, quando a pandemia do novo coronavírus teve início no país.









“Apesar do resultado positivo em janeiro, quando tivemos um boom de abertura de pequenos negócios, com mais de 40 mil novos registros, estamos prestes a repetir os piores momentos da pandemia para o segmento em 2020”, afirmou Felipe Brandão, gerente da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas.

Como impacto da crise econômica, Minas já soma, ao todo, 31.080 de comércios que fecharam as portas. O número é 13% menor que o contabilizado no mesmo período de 2020.





Belo Horizonte é a cidade com mais fechamentos, totalizando, até agora, 5.663 de pequenos negócios encerrados. No segundo lugar fica Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 1.509 empreendimentos fechados.





MEI) e microempresas (ME), com 98%. Os MEIs também são destaque, com 82% dos pequenos negócios abertos neste ano que encerram as atividades. Todos os dados da pesquisa podem ser Entre os números levantados, a grande maioria dos negócios encerrados é de microempreendedores individuais () e microempresas (ME), com 98%. Os MEIs também são destaque, com 82% dos pequenos negócios abertos neste ano que encerram as atividades. Todos os dados da pesquisa podem ser acessados no portal da entidade









* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie. Ainda segundo o economista Felipe Brandão, por conta do agravamento de casos de COVID-19 no estado e das medidas mais restritivas de funcionamento de atividades do comércio e serviços, a tendência continua sendo de queda da atividade econômica nos próximos meses.