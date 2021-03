Zema anuncia interrupção dos cortes de água e luz para mais pobres

Zema disse que o principal objetivo no momento é salvar vidas (foto: Gil Leonardi/Impresa MG)

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo) anunciou, nesta quinta-feira (18/3), uma série de medidas econômicas para socorrer empresários, comerciantes, trabalhadores e pessoas de baixa renda que foram afetados pela onda roxa do programa Minas Consciente, que restringe ao máximo o comércio e as demais atividades não essenciais.

De acordo com o Zema, os consumidores da tarifa social não vão sofrer corte de luz e água pela Cemig e Copasa. Além disso, o governo vai isentar os juros em caso de atraso no pagamento das contas. Para as microempresas afetadas, os débitos serão parcelados, sem juros.





Outra iniciativa, segundo o governador, é uma proposta de Refiz, que garanta às empresas que aderirem ao programa descontos de até 90% nos juros e multas de suas dívidas de ICMS. O parcelamento pode ser de até 84 vezes. O projeto será enviado nos próximos dias à Assembleia Legistativa de Minas Gerais (ALMG) para ser estudado e aprovado.





O governo também promete antecipar o pagamento de duas parcelas do acordo feito entre o estado e a Associação Mineira dos Municípios (AMM), com expectativa de mais de R$ 380 milhões adiantados. O acordo viabilizou o pagamento da dívida de R$ 7 bilhões herdada da gestão anterior aos 853 municípios mineiros.





“Tenho plena ciência de que a onda roxa é uma medida dura, mas é fundamental neste momento para salvarmos vidas. O governo do estado está fazendo tudo o que é possível e está a seu alcance para ajudar as pessoas a atravessar esse momento tão difícil e tão triste. Juntos, vamos vencer mais essa etapa da pandemia”, afirmou Zema.

O governador disse também que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) segue com oferta de crédito para vários setores, inclusive os mais afetados pela pandemia. Desde o surgimento da doença, o governo afirmou que liberou quase R$ 1 bilhão para as micro e pequenas empresas.

Todas as regiões na onda roxa

Na terça-feira (16/3), Zema anunciou que todas as macrorregiões de saúde do estado foram inseridas na onda roxa do Minas Consciente, programa que regula a retomada das atividades econômicas. Mesmo os municípios que não aderiram à iniciativa deverão restringir suas atividades, com toque de recolher à noite.





Os municípios mineiros que não cumprirem as determinações do plano mais restritivo do Minas Consciente poderão ser acionados na Justiça para seguir as medidas. O governo do estado, por meio da Advocacia-Geral do Estado (AGE), e o Ministério Público entrarão com ações judiciais para tentar obrigar prefeitos a aderir ao programa. Mas, conforme a AGE, antes do ajuizamento das ações, serão tentados acordos com as prefeituras que se opuserem às medidas da onda roxa.