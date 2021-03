Habilitação de leitos UTI em hospital de Guanhães vence nesta quinta-feira

O Hospital Regional Imaculada Conceição, de Guanhães, precisa urgente da renovação da habilitação dos leitos UTI COVID-19 SUS (foto: HIC/Divulgação)





O financiamento desses leitos é feito pelo Ministério da Saúde, que ainda não renovou o contrato com a direção do HIC. Isso significa que, se a habilitação não for renovada, o hospital não terá os recursos da União para o funcionamento da UTI.









“O estado ainda não pagou os leitos de suporte ventilatório. Assim, o hospital vem arcando com esse custo”, disse o promotor. Ele destaca que a região de Guanhães tem cumprido as medidas restritivas de combate à COVID-19 e merece atenção dos governos.





Luciano Sotero disse que a região de Guanhães aderiu à onda roxa do Plano Minas Consciente de forma espontânea, porque os prefeitos e gestores da saúde da região entenderam que o combate à COVID-19 se dá com a adoção de medidas de distanciamento e isolamento social.





“Não se combate a pandemia com ações isoladas e sim, com ações coordenadas”, disse o promotor, exaltando o entendimento entre os líderes regionais. Ele considerou acertadas as decisões de proibir a venda bebidas alcoólicas durante a vigência da onda roxa, e afirma que a medida já deu bons resultados.





Explicou que no último fim de semana não foram registrados acidentes automobilísticos nem ocorrências policiais que resultaram em agressões físicas. Assim, o pronto-socorro do HIC pode liberar um médico para atender a UTI COVID-19 SUS.





Outra medida acertada, segundo o promotor, foi proibir a realização de cultos e missas, de forma presencial, nas igrejas da região, durante a onda roxa. A medida foi tomada para diminuir o contato entre as pessoas. As celebrações, no entanto, podem acontecer normalmente, de forma on-line.

