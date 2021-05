COVID-19: procura por atendimento domiciliar cresce 15% no país

Procura por atendimento domiciliar e teleconsultas aumentou durante a pandemia (foto: Pixabay)

A sobrecarga do sistema de saúde em função dadacolaborou para o crescimento do. Essa nova forma de atenção à saúde cresceuno ano passado, de acordo com o censo divulgado pelo Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (Nead) 2019/2020.





A expectativa é de que o número aumente ainda mais em 2021. Desde o começo de 2020, o serviço teve alta de 35% no número de pacientes atendidos. O estudo aponta também que o setor teve um crescimento de 22,8% no país – o número de estabelecimentos saltou de 676, em junho de 2018, para 830 em dezembro de 2019.





Depois da alta dos hospitais gerais, muitos pacientes não conseguiram passar pela reabilitação nos hospitais de transição. Assim, eles precisaram continuar o tratamento coronavírus e de outras doenças crônicas estáveis com a equipe médica e interdisciplinar em casa.





O tratamento domiciliar ajuda a desafogar o sistema de saúde, que sofre com a falta de leitos. Este crescimento – que já vinha acontecendo antes da pandemia – foi acelerado com a explosão de casos da COVID-19.





Atenção domiciliar e hospitais de transição





A Rede Paulo de Tarso tem um serviço de Atenção Domiciliar que busca garantir uma transição segura do paciente para o domicílio, envolvendo a família e o cuidador.





Por mês, cada paciente pode realizar, em média, 15 atendimentos feitos por uma equipe interdisciplinar dependendo do seu quadro e avaliação prévia. São médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e, quando necessário, farmacêuticos clínicos.





“Nosso papel é promover a continuidade do serviço oferecido durante a hospitalização e fazer um plano de cuidados, para que todos sejam readaptados e reinseridos no seu ambiente, reduzindo as readmissões hospitalares e permitindo uma experiência diferenciada”, explica Lilian Kelly Lima Farias, Gerente de Rede da instituição.





Outra opção de tratamento são os hospitais de transição – instituições destinadas aos pacientes dependentes de cuidados médicos complexos, mas que não precisam estar em um hospital geral.





O Hospital de Transição Paulo de Tarso é o único em Minas Gerais nessa modalidade. O trabalho desenvolvido pelos profissionais prepara o paciente e a família, durante todo estágio de tratamento, para seguirem de forma independente e segura após a alta hospitalar.





A instituição possui 68 leitos SUS, 55 leitos de Saúde Suplementar e estrutura horizontalizada com Centro de Reabilitação Avançada (único hospital privado com Centro de Reabilitação próprio).

Os atendimentos podem ser feitos pelos telefones (31) 3448-5307 e (31) 3448-5377. A equipe responsável acolhe a demanda e promove os encaminhamentos de acordo com a necessidade dos clientes.

on-line (WhatsApp) no número (31) 98920-8059 e na página da Existe também um atendimento(WhatsApp) no número (31) 98920-8059 e na página da Rede Paulo de Tarso

Teleconsulta continua em alta

O número de teleconsultas médicas realizadas em abril de 2021 aumentou 14,4% quando comparado ao mês anterior, segundo levantamento da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge). Foram ouvidas operadoras de planos de saúde associadas que, juntas, atendem 9 milhões de beneficiários em todo o Brasil. Em março foram mais de 315 mil teleconsultas, e no último mês de abril foram feitos 361 mil atendimentos do tipo.

O crescimento exponencial do uso dessa tecnologia coincide com o agravamento da pandemia e com o aumento no número de casos de COVID-19.

Desde a regulamentação em caráter excepcional e temporário, a telemedicina se tornou uma importante ferramenta de acesso e manutenção do bem-estar das pessoas, evitando o deslocamento e a exposição a ambientes que trazem risco maior à saúde.

No total, desde abril de 2020, as operadoras já fizeram 2,8 milhões de teleconsultas. A expectativa agora é pela regulação definitiva da Telessaúde pós-pandemia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.