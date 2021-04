Sociedades médicas defendem vacinação para grupos de risco

(foto: Pixabay)



Sociedades médicas brasileiras de várias especialidades defendem a vacinação prioritária para pessoas que têm risco elevado de desenvolver uma infecção grave e, também, recomendando a aplicação do imunizante como forma de prevenção contra a COVID-19. Notas técnicas e oficiais são emitidas frequentemente.









“A vacinação tem um impacto substancial na redução da incidência, hospitalizações, admissões em unidades de terapia intensiva e mortes, especialmente entre indivíduos vulneráveis como é o caso dos pacientes que têm obesidade grave e doenças associadas a ela”, afirmou o presidente da SBCBM, o médico e cirurgião Fábio Viegas.





Ainda, de acordo com a entidade, o fato de a obesidade ser considerado como agravante para quadros clínicos de infecção por COVID-19, a doença, junto com suas patologias associadas, como hipertensão e diabetes, são as causas mais comuns de óbitos causados por doenças infecciosas virais, incluindo a infecção pelo Sars-Cov-2.





“A obesidade e suas doenças associadas também são preditores de morte por COVID-19. O Relatório da Federação Mundial de Obesidade mostra que em países onde menos da metade da população adulta é classificada como com sobrepeso/obesidade, a probabilidade de morte por COVID-19 é uma pequena fração do nível visto em países onde mais da metade da população é classificada como portadores de excesso de peso”, afirma o doutor em cirurgia, diretor do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, São Paulo, e ex-presidente da SBCBM, o cirurgião Ricardo Cohen.





Para ele, a vacinação de pacientes com obesidade e doenças associadas é ação fundamental para reduzir a sobrecarga do sistema de saúde público e privado no Brasil, que precisam abrir espaço para tratamento de doenças crônicas. “É evidente a necessidade de desafogar os sistemas de saúde e a vacinação é comprovadamente eficaz para a redução de internações e mortalidade. Precisamos priorizar a população de maior risco e os portadores de obesidade são parte dela”, completa Cohen.





RECOMENDAÇÃO





Enquanto isso, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) emitiram, na última sexta-feira (23/4), uma nota técnica recomendando a vacinação prioritária para gestantes com diabetes. Segundo o comunicado, assinado pelos coordenadores das sociedades médicas, a indicação tem fundamento no recente aumento de números de casos severos de COVID-19 em mulheres durante a gestação e no puerpério.

(foto: Pixabay)







Por isso, então, as entidades “recomendam a vacinação contra COVID-19 de gestantes, puérperas e lactantes com diabetes mellitus, obesidade ou hipertensão arterial sistêmica, de acordo com a nota técnica número 1/2021 do Ministério da Saúde”.





“As vacinas contam com diferentes tecnologias disponíveis no Brasil, ainda não foram testadas em gestantes, puérperas e lactantes, não havendo dados e informações definitivas sobre os seus efeitos nessas populações específicas. Entretanto, estudos em animais não mostraram efeito teratogênico. A urgência em se posicionar sobre essa população, mesmo com ausência de evidências, decorre do maior risco de complicações que as gestantes e seus bebês apresentam. Os efeitos adversos pós-vacinação devem ser notificados e monitorados.”





“É importante destacar que as medidas de proteção contra COVID-19, como distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos, devem ser mantidas, mesmo após a vacinação. A vacinação das gestantes, puérperas e lactantes é facultativa e as mulheres que não aceitarem devem ter sua decisão respeitada”, finaliza a nota técnica.