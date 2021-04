Remédios sem eficácia: kit COVID pode estar ligado a lesões graves nos rins

(foto: Narinder Nanu/AFP)

A adoção do chamadopara apode estar associada a distúrbios nos rins. Remédios que vêm sendo defendidos para tratar a doença (sem eficácia comprovada e possibilidade de surtir efeitos colaterais graves) estão levando, em muitos casos, a quadros de(LRA).Segundo pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), predisposições como hipertensão, junto ao uso combinado de hidroxicloroquina e azitromicina, por exemplo (remédios do kit COVID) estão ligados a desequilíbrios renais.O estudo da Unifesp, realizado entre março e junho de 2020, dá conta de que a LRA foi constatada em cerca de 70% dos pacientes internados por COVID-19, dentro de um recorte de 278 indivíduos internados no Hospital São Paulo que participaram do levantamento., segundo os coordenadores do estudo na Unifesp, é capaz de penetrar em diversas células. A lesão, no caso, surge quando ocorre uma alteração repentina na função dos rins, que passam a não filtrar mais as substâncias presentes no sangue.A LRA está relacionada com um índice maior deem casos de COVID-19. O uso dos fármacos, mesmo que não diretamente responsável pelo aparecimento de lesões nos rins, pode estar ligado com a gravidade no quadro de saúde de infectados pelo coronavírus.Um perigo indireto associado ao uso de remédios doé a falsa sensação de segurança a que induz. Indivíduos acreditam na proteção e passam a não observar mais os cuidados básicos fundamentais, enquanto pacientes que fazem a automedicação acabam demorando a procurar atendimento médico, certos da melhora, e muitas vezes chegam ao sistema de saúde quando a situação já é grave. É o alerta que faz a nefrologista e intensivista, pesquisadora e gerente nacional da Fresenius Medical Care, Lectícia Jorge.Ela lembra que a ivermectina e a cloroquina já foram associadas a disfunções hepáticas, mas, o uso indiscriminado também pode surtir complicações nos rins - isso para ivermectina, cloroquina, azitromicina, anticoagulantes e corticoides também, entre outros."Se há uma disfunção renal preexistente, um perigo são os rins não conseguirem metabolizar adequadamente os medicamentos, o que aumenta o risco de. É muito arriscado usar medicamentos sem benefícios comprovados", afirma a nefrologista.O quadro inicial inflamatório que geralmente acontece com o paciente com COVID-19 primeiro no pulmão, continua Lectícia, pode se espalhar por outros órgãos e o organismo como um todo, ocasionando um problema generalizado."Quando do início da doença, é importante estar sempre em contato com o médico, atentar a qualquer sinal de gravidade que demanda internação e, assim, no ambiente hospitalar, fazer a definição sobre qual remédio aplicar", diz a médica.Os corticoides, por exemplo, são indicados quando o paciente já precisa de suplementação de oxigênio, mas, em geral e em uso exagerado, são maléficos para os rins e outros órgãos. "Há outro relato sobre um paciente que usou azitromicina associado ao omeprazol e teve uma lesão renal", cita.Reportagem da BBC News Brasil ouviu diretores de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que relataram a influência do tratamento precoce no aumento de mortes entre pacientes graves internados nessas unidades de saúde.Os estudiosos lembram que entre 80% e 85% dos pacientes com COVID naturalmente não manifestam as formas mais severas da doença, e assim o kit Covid não faz diferença. Porém, entre os outros 15% graves, com necessidades de internação, os efeitos colaterais pelo uso excessivo de remédios, ligados aos sintomas da infecção em si, podem acarretar mais mortes.