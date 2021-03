COVID-19: alerta para risco iminente de falta de medicamentos em hospitais

No último sábado (20), a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), emitiu uma carta aberta para relatar a situação “crítica" da falta de medicamentos para tratar COVID-19 em hospitais privados do país. Segundo o comunicado, “se medidas urgentes não forem tomadas em âmbito nacional, mais pacientes morrerão”.

De acordo com a Anahp, em levantamento realizado pela entidade, em parceria com associados, no dia 18 de março de 2021, “ficou clara a escassez de medicamentos essenciais para o tratamento de pacientes acometidos pela COVID-19, especialmente os sedativos necessários para intubação”.

Alguns desses medicamentos têm estoque médio de apenas quatro dias, como é o caso do propofol e cisatracurio. Além disso, o estoque atual de atracúrio também é de apenas quatro dias. Enquanto isso, os dados mostram que ainda há um estoque de rocuronio por 9 dias, de midazolam por 14 e de fenatanila por 19.

“Há um ano, o Brasil tem se mobilizado para o enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19). A saúde, sem dúvida, é um dos setores mais afetados pela pandemia, e tem se deparado com vários desafios importantes. Um dos mais graves, neste momento, é a iminente escassez de medicamentos necessários para atendimento aos pacientes graves acometidos pela COVID-19, bem como a requisição desses medicamentos pelas secretarias municipais de saúde e pelo Ministério da Saúde”, afirma a associação em carta aberta.

Ainda em comunicado, a Anahp diz entender a preocupação do Ministério da Saúde e órgãos nacionais em garantir o abastecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), mas reforçou a situação “crítica”, conforme relatado, também na rede privada. Ainda, a carta aberta revela que, nos próximos dias, a escassez de insumos em hospitais privados deve atingir o ápice.

“Caso essas instituições fiquem sem as medicações necessárias para os procedimentos exigidos em pacientes acometidos pela COVID-19, a alta demanda dos hospitais privados sobrecarregará ainda mais o setor público, agravando a situação do sistema de saúde brasileiro. Nos últimos dois dias, houve várias requisições, desorganizando a cadeia de suprimentos e privando hospitais dos recursos necessários já contratados para atender à crescente demanda de pacientes”, justifica.

Por fim, a Associação Nacional de Hospitais Privados solicitou “ao Ministério da Saúde e demais órgãos competentes atenção urgente em relação à esta questão crítica que a saúde está vivendo, colocando em risco a vida dos pacientes”.

