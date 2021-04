Vergonha alheia: Zema e Kajuru 'passam pano' para Bolsonaro

Um domingo de cabeça cheia, com Kajuru, Bolsonaro e Zema (foto: Geraldo Magela/Agência Senado / Agência Brasil / Gil Leonardi - Imprensa MG )





Eita domingão da peste, viu!! O Galático, cheio de salto alto, levou um sapeca do Cruzeiro , cheio de brio, comprovando mais uma vez que o jogo é jogado e futebol é bola na rede.





Bolsonaro. Banho tomado, cabeça inchada e lá vou eu passar raiva. Leio a entrevista do governador Romeu Zema para a Folha, e juro que o entrevistado foi um tucano chamado Jair





Sim, porque Chico Bento não respondeu nada do que lhe foi perguntado, ora desviando do assunto, ora ficando sobre o muro, ou deu declarações dignas do amigão do Queiroz









Mas não só. Em defesa do devoto da cloroquina , o político do NOVO disse ser injusto o rótulo de genocida atribuído ao mesmo, pois há países com mais mortes por milhão de habitantes, e até mesmo entre os estados brasileiros há diferença nas taxas de mortalidade.









Mas o domingo não estava completo. Depois do Galo e do Chico Bento, me deparo com o telefonema entre o senador Jorge Kajuru e o verdugo do Planalto . Que coisa horrorosa, meu Deus! Que sabujice, que humilhação, que falta de amor próprio.





Pior ainda é ver que tanto o senador quanto o presidente estão preocupados apenas com si mesmos. Kajuru não quer saber de cobrar hospitais, vacinas e remédios, não. Quer apenas que o maníaco do tratamento precoce fale bem dele. Que deixe claro para o Brasil que é amiguinho, que é bonzinho, que é parça do presida. Por favor, mito amado!!





Já o marido da receptora de cheques de miliciano não tocou em coronavírus, doentes, mortos ou vacinas. Que nada! Só quer saber de “alargar a CPI para governadores e prefeitos” para, ao final, misturar tudo e não dar em nada. E quer o impeachment dos ministros do Supremo . Não o Kássio. Nem o Toffoli e o Gilmar; estes são “coisa nossa”. Mas o Moraes e o Barroso.





Bolsonaro é isso mesmo e não surpreende mais ninguém. Só não esperava de Zema e de Kajuru tamanha “babação de ovo”. Eis os versinhos que tanto merecem:





Lá vem o cordão dos puxa-saco / dando vivas aos seus maiorais / Quem está na frente é passado pra traz / Vossa excelência, Vossa eminência / quanta referência nos cordões eleitorais / Mas se o doutor cai do galho e vai ao chão / a turma logo evolui de opinião / e o cordão dos puxa-saco / cada vez aumenta mais.