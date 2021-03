Parlamentares cobram mansão de Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética

Essa não é a primeira vez que os partidos oferecem representação ao colegiado contra Flávio Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução) Parlamentares e representantes do Psol, Rede e PT protocolaram, nesta quarta-feira (3/3), um ofício cobrando a abertura de um processo por quebra de decoro do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no Conselho de Ética do Senado. protocolaram, nesta quarta-feira (3/3), um(Republicanos-RJ) no







A compra aconteceu uma semana depois de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter A compra aconteceu uma semana depois de o Superior Tribunal de Justiça () ter anulado a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador no âmbito da investigação do esquema de "rachadinhas".





“Novas e gravíssimas denúncias de movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelo senador Flávio Bolsonaro, ora representado, inundaram o noticiário nacional. Não é a primeira vez que transações imobiliárias são colocadas em cheque por investigadores do Ministério Público do Rio de Janeiro, razão pela qual merecem ser amplamente esclarecidas e investigadas”, diz o pedido.





Outras representações

Fevereiro de 2019: Flávio foi denunciado pelas supostas práticas de "rachadinha"





Flávio foi denunciado pelas supostas práticas de "rachadinha" Maio de 2019: nova representação após denúncias de ter obtido acesso à informação privilegiada, por meio de informante do alto escalão da Polícia Federal sobre as investigações de "rachadinha"





nova representação após denúncias de ter obtido acesso à informação privilegiada, por meio de informante do alto escalão da Polícia Federal sobre as investigações de "rachadinha" Julho de 2020: representação em razão da prisão do ex-assessor do senador, Fabrício Queiroz, operador do esquema das “rachadinhas”





representação em razão da prisão do ex-assessor do senador, Fabrício Queiroz, operador do esquema das “rachadinhas” Dezembro de 2020: nova representação após denúncias de uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) pelo governo federal para auxiliar na defesa de Flávio Bolsonaro

