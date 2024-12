Hotel das Cataratas fica dentro do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, Patrimônio pela Unesco

O Hotel das Cataratas, único empreendimento hoteleiro localizado dentro do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, oferece programação exclusiva para aqueles que desejam celebrar o Ano Novo em um cenário deslumbrante, cercado pela grandiosidade das Cataratas do Iguaçu, considerada uma das Sete Maravilhas da Natureza.

Para a celebração da virada de ano, o Hotel das Cataratas, do mesmo grupo do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, oferece duas opções exclusivas de jantar. A primeira delas é no restaurante Y, que apresenta um menu elaborado especialmente para a ocasião pelo renomado chef Luiz Filipe. A experiência gastronômica é acompanhada por uma apresentação musical da pianista Bia Cyrino, que interpretará um repertório dedicado à música popular brasileira, com ênfase na bossa nova e no samba.

O jantar é harmonizado com Champagne Ruinart Blanc de Blancs, além dos vinhos Terrazas Malbec e Terrazas Chardonnay, todos do grupo LVMH. O jantar se inicia com três entradas: ostras com sorbet de caipirinha e coentro; tartar de bluefin e pimenta de cheiro e carabineiro com gaspacho de morango e lardo. Em seguida, chegam à mesa um risoto zafferano com tangerina e um filé ao tartufo com mil folhas de mandioca. Para finalizar a noite, o chef Luiz Filipe prepara um gelato de prosseco baunilha do cerrado com figo de cupuaçu e pistache. Outra opção de jantar é a ceia de Réveillon no restaurante Ipê, com um buffet especial e música ao vivo, que promete ser uma noite memorável.



Após as ceias, a celebração da virada de ano será à beira da piscina com a sofisticação do champagne Möet & Chandon. Os participantes poderão desfrutar de apresentações musicais especiais da banda Jazz com Bossa e da talentosa cantora Camilla Marotti, que interpretará um repertório com clássicos da música brasileira, além de músicas pop.





RITUAL INDÍGENA

Outras atividades imperdíveis incluídas na programação especial de final de ano para quem busca recarregar as energias e se preparar para o ano que se inicia incluem a “Cerimônia de proteção e permissão Guarani”, uma experiência interativa com os povos originários local, o hotel convida os hóspedes a vivenciarem um ritual único, realizado no gramado em frente às majestosas Cataratas do Iguaçu.



Cercado pela energia poderosa da natureza e pelas águas que simbolizam a renovação, este momento especial promete uma conexão profunda com o ambiente, criando uma transição inesquecível para o ano de 2025. Para iniciar o Ano Novo em equilíbrio e harmonia com o corpo e a mente, os hóspedes também podem desfrutar de uma sessão revitalizante de Quick Massagem e Reflexologia, aulas de yoga e mindfulness, exercícios bioenergéticos no gramado, quadra de tênis e a Experiência Céu das Cataratas.





NO CORAÇÃO DO PARQUE NACIONAL



Faça um brinde ao ano 2025 diante da força das águas e natureza exuberante Belmond/Divulgação

Para as datas, a estadia mínima de duas noites nos apartamentos Superiores, que acomodam uma ou duas pessoas, a partir de R$ 15.865*, com buffet de café da manhã servido no restaurante Ipê. Cada hóspede recebe ainda o convite para a festa de Réveillon do hotel no restaurante Ipê que conta com champagne Möet & Chandon e toda uma programação especial.

Serviço:

Hotel das Cataratas

Rodovia Br 469, Km 32 - s/n National Park, Foz do Iguaçu - PR, 85855-750

Reservas e informações: 21 2545 8878 ou reservationsbrazil@belmond.com.



31/12/2024



A partir de 13h - Brunch de Réveillon - Buffet Exclusivo do chef R$ 550 + 10%* por pessoa



A partir das 19h30 - Ceia de Réveillon no Restaurante Ipê - Buffet Exclusivo do chef R$2.600 + 10%* por pessoa



Das 17h às 22h - Jantar de Réveillon no restaurante Y - Menu Degustação R$ 3.500 + 10% por pessoa



*As condições estão sujeitas a alterações e confirmação de disponibilidade.

*Política especial para crianças.





