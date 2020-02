Hospedagem privilegiada

Luana Bastos

Especial para o EM

Hotel de luxo dentro do Parque Nacional do Iguaçu. O Belmond proporciona aos visitantes o prazer único do contato com muito verde e pássaros da região (foto: Marden Couto/EM/D.A Press)





O Belmond Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, foi sem dúvida um dos melhores hotéis em que já me hospedei! O prédio da década de 1950, em estilo colonial, fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. A experiência de ver o sol nascer nas Cataratas do Iguaçu e de dormir com o som das águas foi incrível! Assim como tudo que vivi nos três dias em que fiquei lá.

O luxo e a exclusividade estavam em todos os detalhes, do aroma de quando entrava no hotel até os mimos de boa-noite deixados pela camareira. Após percorrer imensos corredores, finamente decorados com tapetes, quadros e móveis de madeira, chegava em minha suíte júnior, de onde contemplava o sol se pôr sobre as cataratas. O banheiro com azulejos portugueses, em azul e branco, foi amor à primeira vista. E a banheira de imersão era sempre uma boa pedida após um dia inteiro de passeio.

A valorização de produtos brasileiros me chamou a atenção. Brigadeiro e beijinho foram oferecidos como boas-vindas. Os amenites eram todos da Granado. E como cortesia, os hóspedes ganham um clássico par de havaianas brancas com tiras azuis. O jardim interno leva até o restaurante Ipê Grill, onde é servido o café da manhã. E que café da manhã inesquecível! Tinha desde iogurte caseiro, favo de mel e caldo de cana, até pastrami, bloody mary e espumante, para quem encarava o momento como um brunch.

Café da manhã reforçado com frutas tropicais brasileiras (foto: Marden Couto/EM/D.A Press)

Do salão envidraçado avista-se a enorme piscina, com água aquecida, rodeada de espreguiçadeiras, que eram um convite ao ócio. No jantar no Restaurante Itaipu, os drinques, entradas, pratos principais e sobremesas estavam deliciosos, com destaque para o polvo grelhado com creme de batatas, mandioca crocante e menta huacatay. Super-recomendo o hotel, principalmente para casais que procuram um lugar para comemorar datas especiais! Diárias a partir de R$ 1.700. www.belmond.com

Serviço

