RETROSPECTIVA

Futebol, política e memes: o que bombou nas buscas do Google em 2025

Veja quais eventos, nomes e fenômenos dominaram as pesquisas dos brasileiros

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
05/12/2025 13:32 - atualizado em 05/12/2025 13:32

Veja a lista dos termos mais buscados no Google em 2025
Veja a lista dos termos mais buscados no Google em 2025 crédito: Reprodução

Com o fim do ano se aproximando, o Google divulgou quais foram as buscas mais feitas no país. São perguntas, notícias, personalidades e temas que despertaram o interesse dos brasileiros ao longo de 2025. 

Assim como em anos anteriores, o futebol reafirmou sua posição como a grande paixão nacional. O Mundial de Clubes ficou no topo das buscas, acompanhado por clubes como PSG e Chelsea, que dominaram o ranking principal. O interesse por competições internacionais e desempenhos de grandes times impulsionou picos de pesquisa ao longo do ano.

Na política e no noticiário nacional, dois eventos ganharam destaque: o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, um dos tópicos mais procurados da categoria de acontecimentos; e a crise do metanol, que gerou ampla repercussão, dúvidas e busca por explicações a respeito de impactos e desdobramentos.

Termos como Lei Magnitsky e PEC da Blindagem também ficaram entre os mais pesquisados, revelando o desejo dos brasileiros de compreender temas legislativos complexos.

A perda de figuras importantes marcou 2025 — entre elas a da cantora Preta Gil, cuja morte comoveu o país e a colocou entre os nomes mais buscados. A preocupação com a comunidade religiosa também levou ao aumento de buscas por Papa Francisco, incluído na lista de perdas.

Cultura pop

O entretenimento continuou como um dos pilares da curiosidade nacional. Entre as personalidades em alta, criadores de conteúdo e influenciadores mantiveram seu espaço: Virginia Fonseca, Felca e Hytalo Santos estão entre os mais buscados.

No cinema e na TV, produções de impacto movimentaram a audiência.  O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” ganhou destaque, impulsionado por sua trajetória no Oscar. Outros nomes de interesse foram “Nosferatu”, “Round 6” e “Beleza fatal”.

Na música, os brasileiros se prepararam para apresentações internacionais, levando nomes como Lady Gaga e Shakira ao topo das buscas da categoria Shows. Já nas letras de música, hits como “Mãe Solteira” e “Ordinary” dominaram as pesquisas.

Na culinária, a receita mais buscada foi a do morango do amor, tendência viral de 2025. Outro destaue é o famoso biscoito do “Round 6”.

Entre os memes, destaque para o meme Guiana brasileira e a trend do anime, que se espalharam pelas redes e foram usados como linguagem própria na comunicação digital.

As perguntas que os brasileiros fizeram em 2025

Se há algo que permanece constante ano após ano é a busca por respostas. As dúvidas mais populares giraram em torno de política, química, legislação e curiosidades cotidianas.

Em “O que é…?”, termos como metanol, anistia e GLO lideraram o ranking. No “Por que…?”, perguntas ligadas à geopolítica e ao noticiário nacional — como Por que Israel atacou Irã? — deixaram claro o interesse por acontecimentos internacionais.


Já em “Quem é…?”, a curiosidade sobre nomes que dominaram manchetes e bastidores, como Quem é o novo Papa?, movimentou as buscas. E em “Quanto custa…?”, o consumo e colecionismo ganharam destaque, com pesquisas sobre bebê reborn, Labubu e até o preço de um Cybertruck.

A busca por temas envolvendo Inteligência Artificial cresceu ainda mais em 2025. Ferramentas como Gemini e Veo 3 receberam grande volume de pesquisas, impulsionadas pela popularização da IA em diferentes setores da sociedade.

Confira a lista completa

Buscas do ano

  • Mundial de Clubes;
  • PSG;
  • Preta Gil;
  • Chelsea;
  • Papa;
  • Bayern;
  • Labubu;
  • Charlie Kirk;
  • Caso Vitória;
  • Bobbie Goods.

Acontecimentos

  • Tarifaço de Trump;
  • Crise do metanol;
  • Oscar de Ainda Estou Aqui;
  • Denúncia do Felca;
  • Eliminatórias da Copa do Mundo;
  • Julgamento de Jair Bolsonaro;
  • Guerra Irã-Israel;
  • Resgate de Juliana Marins;
  • Protestos no Nepal;
  • Lei Magnitsky.

Personalidades

  • João Fonseca;
  • Donald Trump;
  • Fernanda Torres;
  • Hytalo Santos;
  • Felca;
  • Suzane von Richthofen;
  • Leo Lins;
  • Carlo Ancelotti;
  • Elize Matsunaga;
  • Virginia Fonseca.

Filmes

  • Anora;
  • Ainda Estou Aqui;
  • Nosferatu;
  • Conclave;
  • Superman;
  • Invocação do Mal 4;
  • Thunderbolts;
  • Como Treinar seu Dragão;
  • Entre Montanhas;
  • Pecadores.

TV e Séries

  • Round 6;
  • Monstro: A História de Ed Gein;
  • Beleza Fatal;
  • Os Donos do Jogo;
  • Tremembé;
  • Vale Tudo;
  • Garota do Momento;
  • A Vida Secreta do Meu Marido;
  • Bilionário;
  • Dias Perfeitos;
  • Power Couple.

Inteligência Artificial

  • Gemini;
  • Deepseek;
  • Veo 3;
  • NotebookLM;
  • Grok;
  • Pixverse;
  • Flow;
  • Manus;
  • Blackbox Nano;
  • Banana.

Política

  • Julgamento de Jair Bolsonaro;
  • Votação da anistia;
  • Lei Magnitsky;
  • PEC da Blindagem;
  • COP30;
  • IOF;
  • Carteira Nacional Docente;
  • BRICS;
  • Concurso dos Correios;
  • Empréstimo consignado para CLT.

Mortes

  • Preta Gil;
  • Papa Francisco;
  • Charlie Kirk;
  • Vitória Regina de Sousa;
  • Diogo Jota;
  • Ozzy Osbourne;
  • Juliana Marins;
  • Arlindo Cruz;
  • Francisco Cuoco;
  • Michelle Trachtenberg.

Clubes de Futebol

  • PSG;
  • Chelsea;
  • Bayern;
  • Benfica;
  • Porto;
  • LDU;
  • Inter de Milão;
  • Pachuca;
  • Atlético de Madrid;
  • Auckland City.

Receitas

  • Morango do amor;
  • Biscoito do Round 6;
  • Ovo de Páscoa caseiro;
  • Batata frita na air fryer;
  • Pudim na air fryer;
  • Batata doce na air fryer;
  • Bolo na air fryer;
  • Uva do amor;
  • Pastel na air fryer;
  • Peixe na air fryer.

Shows

  • Lady Gaga;
  • Shakira;
  • AC/DC;
  • System of a Down;
  • Gilberto Gil;
  • Guns N' Roses;
  • Henrique e Juliano;
  • Katy Perry;
  • Linkin Park;
  • Luan Santana.

Música (letras)

  • Mãe Solteira;
  • Ordinary;
  • Escape Imperfeito;
  • Eu Plantei Mandioca Nasceu Macaxeira;
  • Calma Vida Tá de Boa;
  • Quem É Esse?;
  • Reacende a Chama;
  • Resenha do Arrocha;
  • O Fogo Arderá;
  • Virou.

Meme

  • Meme Guiana brasileira;
  • Meme 67;
  • Meme Plankton;
  • Meme Cheguei Brasil;
  • Meme Morango do amor;
  • Meme Tralalero tralala;
  • Meme Amir;
  • Meme Por mim;
  • Meme Bombardino crocodilo;
  • Meme Dexter.

Trend

  • Trend do anime;
  • Trend Gemini;
  • Trend boneco na caixa;
  • Trend Jesus abraçando;
  • Trend do carro miniatura;
  • Trend polaroid;
  • Trend do pozinho mágico;
  • Trend morango do amor;
  • Trend da xuxinha;
  • Trend da sereia.

O que é…?

  • O que é metanol?
  • O que é anistia?
  • O que é GLO?
  • O que é PEC da Blindagem?
  • O que é BRICS?
  • O que é DIX?
  • O que é bebê reborn?
  • O que é Corpus Christi?
  • O que é arsênio?
  • O que é COP30?

Por que…?

  • Por que o café está caro?
  • Por que Israel atacou Irã?
  • Por que Bolsonaro foi condenado?
  • Por que MC Poze foi preso?
  • Por que Oruam foi preso?
  • Por que Papa Leão?
  • Por que o Barcelona não está no Mundial de Clubes?
  • Por que Tati Machado perdeu o bebê?
  • Por que Tony Ramos vai sair da novela Dona de Mim?
  • Por que Neymar não joga hoje?

Quem é…?

  • Quem é o novo Papa?
  • Quem é Felca?
  • Quem é o mascarado da novela A Viagem?
  • Quem é Charlie Kirk?
  • Quem é o novo técnico da Seleção Brasileira?
  • Quem é o novo técnico do Corinthians?
  • Quem é a mulher de branco em Tieta?
  • Quem é Hytalo Santos?
  • Quem é a mãe de Preta Gil?
  • Quem é o careca do INSS?

Quanto custa…?

  • Quanto custa um bebê reborn?
  • Quanto custa o show da Lady Gaga?
  • Quanto custa um Labubu?
  • Quanto custa Mounjaro?
  • Quanto custa um morango do amor?
  • Quanto custa um Bobbie Goods?
  • Quanto custa um Cybertruck?
  • Quanto custa um camarote na Sapucaí?
  • Quanto custa o translado da Indonésia para o Brasil?
  • Quanto custa o show de Natanzinho Lima?

Tópicos relacionados:

google internet tecnologia

