Futebol, política e memes: o que bombou nas buscas do Google em 2025
Veja quais eventos, nomes e fenômenos dominaram as pesquisas dos brasileiros
Com o fim do ano se aproximando, o Google divulgou quais foram as buscas mais feitas no país. São perguntas, notícias, personalidades e temas que despertaram o interesse dos brasileiros ao longo de 2025.
Assim como em anos anteriores, o futebol reafirmou sua posição como a grande paixão nacional. O Mundial de Clubes ficou no topo das buscas, acompanhado por clubes como PSG e Chelsea, que dominaram o ranking principal. O interesse por competições internacionais e desempenhos de grandes times impulsionou picos de pesquisa ao longo do ano.
Na política e no noticiário nacional, dois eventos ganharam destaque: o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, um dos tópicos mais procurados da categoria de acontecimentos; e a crise do metanol, que gerou ampla repercussão, dúvidas e busca por explicações a respeito de impactos e desdobramentos.
Termos como Lei Magnitsky e PEC da Blindagem também ficaram entre os mais pesquisados, revelando o desejo dos brasileiros de compreender temas legislativos complexos.
A perda de figuras importantes marcou 2025 — entre elas a da cantora Preta Gil, cuja morte comoveu o país e a colocou entre os nomes mais buscados. A preocupação com a comunidade religiosa também levou ao aumento de buscas por Papa Francisco, incluído na lista de perdas.
Cultura pop
O entretenimento continuou como um dos pilares da curiosidade nacional. Entre as personalidades em alta, criadores de conteúdo e influenciadores mantiveram seu espaço: Virginia Fonseca, Felca e Hytalo Santos estão entre os mais buscados.
No cinema e na TV, produções de impacto movimentaram a audiência. O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” ganhou destaque, impulsionado por sua trajetória no Oscar. Outros nomes de interesse foram “Nosferatu”, “Round 6” e “Beleza fatal”.
Na música, os brasileiros se prepararam para apresentações internacionais, levando nomes como Lady Gaga e Shakira ao topo das buscas da categoria Shows. Já nas letras de música, hits como “Mãe Solteira” e “Ordinary” dominaram as pesquisas.
Na culinária, a receita mais buscada foi a do morango do amor, tendência viral de 2025. Outro destaue é o famoso biscoito do “Round 6”.
Entre os memes, destaque para o meme Guiana brasileira e a trend do anime, que se espalharam pelas redes e foram usados como linguagem própria na comunicação digital.
As perguntas que os brasileiros fizeram em 2025
Se há algo que permanece constante ano após ano é a busca por respostas. As dúvidas mais populares giraram em torno de política, química, legislação e curiosidades cotidianas.
Em “O que é…?”, termos como metanol, anistia e GLO lideraram o ranking. No “Por que…?”, perguntas ligadas à geopolítica e ao noticiário nacional — como Por que Israel atacou Irã? — deixaram claro o interesse por acontecimentos internacionais.
Já em “Quem é…?”, a curiosidade sobre nomes que dominaram manchetes e bastidores, como Quem é o novo Papa?, movimentou as buscas. E em “Quanto custa…?”, o consumo e colecionismo ganharam destaque, com pesquisas sobre bebê reborn, Labubu e até o preço de um Cybertruck.
A busca por temas envolvendo Inteligência Artificial cresceu ainda mais em 2025. Ferramentas como Gemini e Veo 3 receberam grande volume de pesquisas, impulsionadas pela popularização da IA em diferentes setores da sociedade.
Confira a lista completa
Buscas do ano
- Mundial de Clubes;
- PSG;
- Preta Gil;
- Chelsea;
- Papa;
- Bayern;
- Labubu;
- Charlie Kirk;
- Caso Vitória;
- Bobbie Goods.
Acontecimentos
- Tarifaço de Trump;
- Crise do metanol;
- Oscar de Ainda Estou Aqui;
- Denúncia do Felca;
- Eliminatórias da Copa do Mundo;
- Julgamento de Jair Bolsonaro;
- Guerra Irã-Israel;
- Resgate de Juliana Marins;
- Protestos no Nepal;
- Lei Magnitsky.
Personalidades
- João Fonseca;
- Donald Trump;
- Fernanda Torres;
- Hytalo Santos;
- Felca;
- Suzane von Richthofen;
- Leo Lins;
- Carlo Ancelotti;
- Elize Matsunaga;
- Virginia Fonseca.
Filmes
- Anora;
- Ainda Estou Aqui;
- Nosferatu;
- Conclave;
- Superman;
- Invocação do Mal 4;
- Thunderbolts;
- Como Treinar seu Dragão;
- Entre Montanhas;
- Pecadores.
TV e Séries
- Round 6;
- Monstro: A História de Ed Gein;
- Beleza Fatal;
- Os Donos do Jogo;
- Tremembé;
- Vale Tudo;
- Garota do Momento;
- A Vida Secreta do Meu Marido;
- Bilionário;
- Dias Perfeitos;
- Power Couple.
Inteligência Artificial
- Gemini;
- Deepseek;
- Veo 3;
- NotebookLM;
- Grok;
- Pixverse;
- Flow;
- Manus;
- Blackbox Nano;
- Banana.
Política
- Julgamento de Jair Bolsonaro;
- Votação da anistia;
- Lei Magnitsky;
- PEC da Blindagem;
- COP30;
- IOF;
- Carteira Nacional Docente;
- BRICS;
- Concurso dos Correios;
- Empréstimo consignado para CLT.
Mortes
- Preta Gil;
- Papa Francisco;
- Charlie Kirk;
- Vitória Regina de Sousa;
- Diogo Jota;
- Ozzy Osbourne;
- Juliana Marins;
- Arlindo Cruz;
- Francisco Cuoco;
- Michelle Trachtenberg.
Clubes de Futebol
- PSG;
- Chelsea;
- Bayern;
- Benfica;
- Porto;
- LDU;
- Inter de Milão;
- Pachuca;
- Atlético de Madrid;
- Auckland City.
Receitas
- Morango do amor;
- Biscoito do Round 6;
- Ovo de Páscoa caseiro;
- Batata frita na air fryer;
- Pudim na air fryer;
- Batata doce na air fryer;
- Bolo na air fryer;
- Uva do amor;
- Pastel na air fryer;
- Peixe na air fryer.
Shows
- Lady Gaga;
- Shakira;
- AC/DC;
- System of a Down;
- Gilberto Gil;
- Guns N' Roses;
- Henrique e Juliano;
- Katy Perry;
- Linkin Park;
- Luan Santana.
Música (letras)
- Mãe Solteira;
- Ordinary;
- Escape Imperfeito;
- Eu Plantei Mandioca Nasceu Macaxeira;
- Calma Vida Tá de Boa;
- Quem É Esse?;
- Reacende a Chama;
- Resenha do Arrocha;
- O Fogo Arderá;
- Virou.
Meme
- Meme Guiana brasileira;
- Meme 67;
- Meme Plankton;
- Meme Cheguei Brasil;
- Meme Morango do amor;
- Meme Tralalero tralala;
- Meme Amir;
- Meme Por mim;
- Meme Bombardino crocodilo;
- Meme Dexter.
Trend
- Trend do anime;
- Trend Gemini;
- Trend boneco na caixa;
- Trend Jesus abraçando;
- Trend do carro miniatura;
- Trend polaroid;
- Trend do pozinho mágico;
- Trend morango do amor;
- Trend da xuxinha;
- Trend da sereia.
O que é…?
- O que é metanol?
- O que é anistia?
- O que é GLO?
- O que é PEC da Blindagem?
- O que é BRICS?
- O que é DIX?
- O que é bebê reborn?
- O que é Corpus Christi?
- O que é arsênio?
- O que é COP30?
Por que…?
- Por que o café está caro?
- Por que Israel atacou Irã?
- Por que Bolsonaro foi condenado?
- Por que MC Poze foi preso?
- Por que Oruam foi preso?
- Por que Papa Leão?
- Por que o Barcelona não está no Mundial de Clubes?
- Por que Tati Machado perdeu o bebê?
- Por que Tony Ramos vai sair da novela Dona de Mim?
- Por que Neymar não joga hoje?
Quem é…?
- Quem é o novo Papa?
- Quem é Felca?
- Quem é o mascarado da novela A Viagem?
- Quem é Charlie Kirk?
- Quem é o novo técnico da Seleção Brasileira?
- Quem é o novo técnico do Corinthians?
- Quem é a mulher de branco em Tieta?
- Quem é Hytalo Santos?
- Quem é a mãe de Preta Gil?
- Quem é o careca do INSS?
Quanto custa…?
- Quanto custa um bebê reborn?
- Quanto custa o show da Lady Gaga?
- Quanto custa um Labubu?
- Quanto custa Mounjaro?
- Quanto custa um morango do amor?
- Quanto custa um Bobbie Goods?
- Quanto custa um Cybertruck?
- Quanto custa um camarote na Sapucaí?
- Quanto custa o translado da Indonésia para o Brasil?
- Quanto custa o show de Natanzinho Lima?