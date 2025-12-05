Futebol, política e memes: o que bombou nas buscas do Google em 2025

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com o fim do ano se aproximando, o Google divulgou quais foram as buscas mais feitas no país. São perguntas, notícias, personalidades e temas que despertaram o interesse dos brasileiros ao longo de 2025.

Assim como em anos anteriores, o futebol reafirmou sua posição como a grande paixão nacional. O Mundial de Clubes ficou no topo das buscas, acompanhado por clubes como PSG e Chelsea, que dominaram o ranking principal. O interesse por competições internacionais e desempenhos de grandes times impulsionou picos de pesquisa ao longo do ano.

Na política e no noticiário nacional, dois eventos ganharam destaque: o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, um dos tópicos mais procurados da categoria de acontecimentos; e a crise do metanol, que gerou ampla repercussão, dúvidas e busca por explicações a respeito de impactos e desdobramentos.

Termos como Lei Magnitsky e PEC da Blindagem também ficaram entre os mais pesquisados, revelando o desejo dos brasileiros de compreender temas legislativos complexos.

A perda de figuras importantes marcou 2025 — entre elas a da cantora Preta Gil, cuja morte comoveu o país e a colocou entre os nomes mais buscados. A preocupação com a comunidade religiosa também levou ao aumento de buscas por Papa Francisco, incluído na lista de perdas.

Cultura pop

O entretenimento continuou como um dos pilares da curiosidade nacional. Entre as personalidades em alta, criadores de conteúdo e influenciadores mantiveram seu espaço: Virginia Fonseca, Felca e Hytalo Santos estão entre os mais buscados.

No cinema e na TV, produções de impacto movimentaram a audiência. O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” ganhou destaque, impulsionado por sua trajetória no Oscar. Outros nomes de interesse foram “Nosferatu”, “Round 6” e “Beleza fatal”.

Na música, os brasileiros se prepararam para apresentações internacionais, levando nomes como Lady Gaga e Shakira ao topo das buscas da categoria Shows. Já nas letras de música, hits como “Mãe Solteira” e “Ordinary” dominaram as pesquisas.

Na culinária, a receita mais buscada foi a do morango do amor, tendência viral de 2025. Outro destaue é o famoso biscoito do “Round 6”.

Entre os memes, destaque para o meme Guiana brasileira e a trend do anime, que se espalharam pelas redes e foram usados como linguagem própria na comunicação digital.

As perguntas que os brasileiros fizeram em 2025

Se há algo que permanece constante ano após ano é a busca por respostas. As dúvidas mais populares giraram em torno de política, química, legislação e curiosidades cotidianas.

Em “O que é…?”, termos como metanol, anistia e GLO lideraram o ranking. No “Por que…?”, perguntas ligadas à geopolítica e ao noticiário nacional — como Por que Israel atacou Irã? — deixaram claro o interesse por acontecimentos internacionais.



Já em “Quem é…?”, a curiosidade sobre nomes que dominaram manchetes e bastidores, como Quem é o novo Papa?, movimentou as buscas. E em “Quanto custa…?”, o consumo e colecionismo ganharam destaque, com pesquisas sobre bebê reborn, Labubu e até o preço de um Cybertruck.

A busca por temas envolvendo Inteligência Artificial cresceu ainda mais em 2025. Ferramentas como Gemini e Veo 3 receberam grande volume de pesquisas, impulsionadas pela popularização da IA em diferentes setores da sociedade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira a lista completa

Buscas do ano

Mundial de Clubes;

PSG;

Preta Gil;

Chelsea;

Papa;

Bayern;

Labubu;

Charlie Kirk;

Caso Vitória;

Bobbie Goods.

Acontecimentos

Tarifaço de Trump;

Crise do metanol;

Oscar de Ainda Estou Aqui;

Denúncia do Felca;

Eliminatórias da Copa do Mundo;

Julgamento de Jair Bolsonaro;

Guerra Irã-Israel;

Resgate de Juliana Marins;

Protestos no Nepal;

Lei Magnitsky.

Personalidades

João Fonseca;

Donald Trump;

Fernanda Torres;

Hytalo Santos;

Felca;

Suzane von Richthofen;

Leo Lins;

Carlo Ancelotti;

Elize Matsunaga;

Virginia Fonseca.

Filmes

Anora;

Ainda Estou Aqui;

Nosferatu;

Conclave;

Superman;

Invocação do Mal 4;

Thunderbolts;

Como Treinar seu Dragão;

Entre Montanhas;

Pecadores.

TV e Séries

Round 6;

Monstro: A História de Ed Gein;

Beleza Fatal;

Os Donos do Jogo;

Tremembé;

Vale Tudo;

Garota do Momento;

A Vida Secreta do Meu Marido;

Bilionário;

Dias Perfeitos;

Power Couple.

Inteligência Artificial

Gemini;

Deepseek;

Veo 3;

NotebookLM;

Grok;

Pixverse;

Flow;

Manus;

Blackbox Nano;

Banana.

Política

Julgamento de Jair Bolsonaro;

Votação da anistia;

Lei Magnitsky;

PEC da Blindagem;

COP30;

IOF;

Carteira Nacional Docente;

BRICS;

Concurso dos Correios;

Empréstimo consignado para CLT.

Mortes

Preta Gil;

Papa Francisco;

Charlie Kirk;

Vitória Regina de Sousa;

Diogo Jota;

Ozzy Osbourne;

Juliana Marins;

Arlindo Cruz;

Francisco Cuoco;

Michelle Trachtenberg.

Clubes de Futebol

PSG;

Chelsea;

Bayern;

Benfica;

Porto;

LDU;

Inter de Milão;

Pachuca;

Atlético de Madrid;

Auckland City.

Receitas

Morango do amor;

Biscoito do Round 6;

Ovo de Páscoa caseiro;

Batata frita na air fryer;

Pudim na air fryer;

Batata doce na air fryer;

Bolo na air fryer;

Uva do amor;

Pastel na air fryer;

Peixe na air fryer.

Shows

Lady Gaga;

Shakira;

AC/DC;

System of a Down;

Gilberto Gil;

Guns N' Roses;

Henrique e Juliano;

Katy Perry;

Linkin Park;

Luan Santana.

Música (letras)

Mãe Solteira;

Ordinary;

Escape Imperfeito;

Eu Plantei Mandioca Nasceu Macaxeira;

Calma Vida Tá de Boa;

Quem É Esse?;

Reacende a Chama;

Resenha do Arrocha;

O Fogo Arderá;

Virou.

Meme

Meme Guiana brasileira;

Meme 67;

Meme Plankton;

Meme Cheguei Brasil;

Meme Morango do amor;

Meme Tralalero tralala;

Meme Amir;

Meme Por mim;

Meme Bombardino crocodilo;

Meme Dexter.

Trend

Trend do anime;

Trend Gemini;

Trend boneco na caixa;

Trend Jesus abraçando;

Trend do carro miniatura;

Trend polaroid;

Trend do pozinho mágico;

Trend morango do amor;

Trend da xuxinha;

Trend da sereia.

O que é…?

O que é metanol?

O que é anistia?

O que é GLO?

O que é PEC da Blindagem?

O que é BRICS?

O que é DIX?

O que é bebê reborn?

O que é Corpus Christi?

O que é arsênio?

O que é COP30?

Por que…?

Por que o café está caro?

Por que Israel atacou Irã?

Por que Bolsonaro foi condenado?

Por que MC Poze foi preso?

Por que Oruam foi preso?

Por que Papa Leão?

Por que o Barcelona não está no Mundial de Clubes?

Por que Tati Machado perdeu o bebê?

Por que Tony Ramos vai sair da novela Dona de Mim?

Por que Neymar não joga hoje?

Quem é…?

Quem é o novo Papa?

Quem é Felca?

Quem é o mascarado da novela A Viagem?

Quem é Charlie Kirk?

Quem é o novo técnico da Seleção Brasileira?

Quem é o novo técnico do Corinthians?

Quem é a mulher de branco em Tieta?

Quem é Hytalo Santos?

Quem é a mãe de Preta Gil?

Quem é o careca do INSS?

Quanto custa…?