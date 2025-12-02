Retrospectiva TikTok 2025: relembre as principais trends do ano

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ano de 2025 no TikTok foi marcado por uma mistura de nostalgia, criatividade e memes que ultrapassaram as telas. Para celebrar o período, a própria plataforma reuniu os principais destaques que viralizaram. A lista mostra como sons, referências e estéticas se conectaram com milhões de pessoas, transformando momentos do cotidiano em verdadeiros fenômenos digitais.

Morango do Amor

A receita mais popular do ano começou com vídeos de preparo e rapidamente se tornou um sucesso em docerias reais. Impulsionada por criadores que transformaram o doce em fonte de renda: a confeiteira Geice Galindo chegou a vender 300 doces em uma hora. No total, hashtag #morangodoamor acumulou mais de 3 bilhões de visualizações em 2025.

@geicygalindoo 35.592 reais com morango do amor ??????????? aprenda a faturar com esse produto clicando no link da bio. ? som original - Geicy Galindo

Bobbie Goods

A vontade de colorir dominou os feeds, trazendo a estética do “feito à mão” de volta ao centro das atenções. Vídeos de ilustração e processos criativos impulsionaram as vendas do livro de colorir, que se tornou um dos mais procurados do ano. As buscas pelo item cresceram 141% na plataforma. Já a hashtag #bobbiegoods soma mais de 357 mil publicações com 4 bilhões de visualizações neste ano no Brasil.

Jet2 Holiday

Um áudio publicitário de uma companhia aérea inglesa se tornou a trilha sonora oficial para perrengues de viagem. O remix da propaganda com a música "Hold My Hand", de Jess Glynne, embalou situações engraçadas, tombos e micos. Ao todo, foram mais de 3,4 milhões de vídeos com situações cômicas e inesperadas, consolidando o meme como um dos maiores de 2025. Graças à popularidade on-line, a música, lançada em 2015, foi a música mais utilizada na plataforma durante o verão no hemisfério norte.

DtMF

O hit do cantor Bad Bunny deu origem a uma corrente de afeto e memória. Usuários usaram um trecho do refrão para criar vídeos e carrosséis que celebram amizades, lembranças de infância e homenagens a pessoas queridas. O áudio foi usado em mais de 512 mil publicações.

POV: você está terminando comigo

O formato “Point of View” (Ponto de Vista) foi usado de forma bem-humorada para recriar términos de relacionamento. Criadores encenaram situações exageradas e imitações inusitadas, como se estivessem terminando com o Faustão ou a Ana Maria Braga, popularizando o meme rapidamente.

Funks dos anos 80

A nostalgia musical ganhou o apoio da inteligência artificial nesta tendência. A trend misturou letras de funk atuais com arranjos que lembram os anos 70, 80 e 90, resultando em uma estética vintage que viralizou e estimulou edições criativas nos vídeos.

Quero dançar com você

A MPB também ganhou novo fôlego na plataforma. A música “Amado”, de Vanessa da Mata, voltou a fazer sucesso e inspirou mais de 100 mil vídeos com danças e momentos engraçados, aproximando o gênero musical de diferentes gerações. Foi um dos picos do gênero da plataforma no ano

Garçom! Tem Pitú?

Uma frase da cantora Laércia Dantas em um de seus vídeos virou um dos bordões do ano. O vídeo original, com a pergunta seguida pela música “Onde Anda Meu Amor”, ultrapassou 34 milhões de visualizações e transformou a artista em um fenômeno nacional. Graças ao viral, hoje Laércia conta com mais de 1,1 milhão de seguidores e mais de 17 milhões de curtidas.

What’s Up x Beez in the trap

Um mashup improvável uniu o clássico “What’s Up”, do 4 Non Blondes, com “Beez in the Trap”, de Nicki Minaj. A combinação de duas eras musicais diferentes inspirou uma onda de interpretações de celebridades, incluindo Martin Scorsese, Madonna e Jimmy Fallon. A trend já soma 104 milhões de visualizações.

