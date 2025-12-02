Retrospectiva TikTok 2025: relembre as principais trends do ano
De morango do amor a Bobbie Goods, veja os memes, músicas e estéticas que saíram da plataforma e dominaram as conversas
O ano de 2025 no TikTok foi marcado por uma mistura de nostalgia, criatividade e memes que ultrapassaram as telas. Para celebrar o período, a própria plataforma reuniu os principais destaques que viralizaram. A lista mostra como sons, referências e estéticas se conectaram com milhões de pessoas, transformando momentos do cotidiano em verdadeiros fenômenos digitais.
Morango do Amor
A receita mais popular do ano começou com vídeos de preparo e rapidamente se tornou um sucesso em docerias reais. Impulsionada por criadores que transformaram o doce em fonte de renda: a confeiteira Geice Galindo chegou a vender 300 doces em uma hora. No total, hashtag #morangodoamor acumulou mais de 3 bilhões de visualizações em 2025.
@geicygalindoo
35.592 reais com morango do amor ??????????? aprenda a faturar com esse produto clicando no link da bio.? som original - Geicy Galindo
Bobbie Goods
A vontade de colorir dominou os feeds, trazendo a estética do “feito à mão” de volta ao centro das atenções. Vídeos de ilustração e processos criativos impulsionaram as vendas do livro de colorir, que se tornou um dos mais procurados do ano. As buscas pelo item cresceram 141% na plataforma. Já a hashtag #bobbiegoods soma mais de 357 mil publicações com 4 bilhões de visualizações neste ano no Brasil.
@isarodrigues.art Pintando mais um Bobbie Goods com efeito de iluminação de TV ???? #fy #fyp #bobbiegoods #bobbiegoodscoloringbook #coloringbook #livrodecolorir #marcadorestouch ? o sol e a lua - lu
Jet2 Holiday
Um áudio publicitário de uma companhia aérea inglesa se tornou a trilha sonora oficial para perrengues de viagem. O remix da propaganda com a música "Hold My Hand", de Jess Glynne, embalou situações engraçadas, tombos e micos. Ao todo, foram mais de 3,4 milhões de vídeos com situações cômicas e inesperadas, consolidando o meme como um dos maiores de 2025. Graças à popularidade on-line, a música, lançada em 2015, foi a música mais utilizada na plataforma durante o verão no hemisfério norte.
@parkour__parker ? Jet2 Advert - ??A7-BBH | MAN ????????
DtMF
O hit do cantor Bad Bunny deu origem a uma corrente de afeto e memória. Usuários usaram um trecho do refrão para criar vídeos e carrosséis que celebram amizades, lembranças de infância e homenagens a pessoas queridas. O áudio foi usado em mais de 512 mil publicações.
@electricori_
????? sonido original - Jhey :)
POV: você está terminando comigo
O formato “Point of View” (Ponto de Vista) foi usado de forma bem-humorada para recriar términos de relacionamento. Criadores encenaram situações exageradas e imitações inusitadas, como se estivessem terminando com o Faustão ou a Ana Maria Braga, popularizando o meme rapidamente.
@joaoguedessc #humor #anamariabraga #termino ? som original - Jojo
Funks dos anos 80
A nostalgia musical ganhou o apoio da inteligência artificial nesta tendência. A trend misturou letras de funk atuais com arranjos que lembram os anos 70, 80 e 90, resultando em uma estética vintage que viralizou e estimulou edições criativas nos vídeos.
@blow.records Daquele modelo ????. Versão completa em nosso canal! #mcneguinhoitr #funk #popotãograndao #anos80 ? Popotão Grandão (1982) - BLOW RECORDS
Quero dançar com você
A MPB também ganhou novo fôlego na plataforma. A música “Amado”, de Vanessa da Mata, voltou a fazer sucesso e inspirou mais de 100 mil vídeos com danças e momentos engraçados, aproximando o gênero musical de diferentes gerações. Foi um dos picos do gênero da plataforma no ano
@jeanraizz
????????? Amado - Vanessa Da Mata
Garçom! Tem Pitú?
Uma frase da cantora Laércia Dantas em um de seus vídeos virou um dos bordões do ano. O vídeo original, com a pergunta seguida pela música “Onde Anda Meu Amor”, ultrapassou 34 milhões de visualizações e transformou a artista em um fenômeno nacional. Graças ao viral, hoje Laércia conta com mais de 1,1 milhão de seguidores e mais de 17 milhões de curtidas.
@laerciadantas1
Onde Anda meu Amor? som original - LAÉRCIA DANTAS ????????
What’s Up x Beez in the trap
Um mashup improvável uniu o clássico “What’s Up”, do 4 Non Blondes, com “Beez in the Trap”, de Nicki Minaj. A combinação de duas eras musicais diferentes inspirou uma onda de interpretações de celebridades, incluindo Martin Scorsese, Madonna e Jimmy Fallon. A trend já soma 104 milhões de visualizações.
@fallontonight What’s going on, @Malala Yousafzai?! #FallonTonight #TonightShow #MalalaYousafzai #JimmyFallon ? original sound - dj auxlord
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.