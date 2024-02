Em uma nova trend nas redes sociais, mulheres compartilham algumas mensagens sem noção que receberam de homens. São namorados, maridos, crushes e ficantes que demonstram não levar em consideração sentimentos femininos.

Geralmente, os prints das conversas são publicados com a legenda “POV: homens”. POV é uma sigla para ‘point of view’ ou ‘ponto de vista’, em tradução para o português. A trend ganhou a web nos últimos dias, especialmente no Instagram e no X.

Em uma das conversas que viralizou, uma mulher pergunta se foi traída no dia anterior. Ele nega que tenha ficado com outra no domingo. Mas, quando ela pergunta sobre o sábado, o homem confirma que a traiu.

Outro post tem um homem se “declarando” para uma mulher: “Linda, eu não quero a mulher mais linda do meu lado. Eu quero você”, enviou. De resposta, a garota enviou apenas uma figurinha debochada.

Uma jovem chamada Vitória compartilhou uma mensagem que recebeu de um “contatinho”. Ele pedia para que ela parasse de puxar conversa, já que ele está namorando. “Não vai responder?”, pergunta em seguida, contrariando o que havia acabado de mandar.

O teor das mensagens deixou muita gente chocada. Essa trend 'POV: homens' me tirou umas risadas sinceras demais. O que a rapaziada anda fazendo por aí é de um nível muito alto”, observou uma pessoa.

top melhores da trend pov homens pic.twitter.com/RWVbrzdXqX — gio (@tmtaoo) February 5, 2024

“‘POV: homens’: abuso psicológico, traição, assédio e vergonha alheia”, definiu um perfil. Alguns homens, como forma de revanche, compartilharam conversas que tiveram e acharam sem noção, com a tag “POV: mulheres", o que não pegou bem entre as internautas.

“‘POV: mulheres’. Aí você vai olhar e só tem elas sendo sinceras, dando satisfação, sendo ciumentas, engraçadas e legais, enquanto o dos homens o mais fraco comparou menstruação com Aids”, reclamou um perfil.