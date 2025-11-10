TikTok anuncia acordo para a produção de podcasts em vídeo

O TikTok anunciou, nesta segunda-feira (10), um acordo com o gigante do áudio iHeartMedia que prevê a criação de podcasts gravados em vídeo por influenciadores da rede social.

São previstos até 25 novos podcasts apresentados por criadores de conteúdo no TikTok, cujos trechos e melhores momentos serão publicados no aplicativo de vídeos curtos, anunciaram as duas empresas em um comunicado.

Ao serem consultados pela AFP sobre a identidade desses influenciadores, nenhum dos dois grupos deu uma resposta imediata.

iHeartMedia, que se define como o maior editor de podcasts do mundo, transmitirá integralmente cada programa.

Com o crescimento dos podcasts, um formato inicialmente produzido somente em áudio, muitos criadores passaram a filmar também seus programas para publicá-los na internet.

tu/ni/clr/dga/mr/ic/am