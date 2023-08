677

Nicki Minaj pagou mensalidades de Paula Meireles na faculdade Michael Tran / AFP / Reprodução / Twitter Fã é aquela pessoa que dedica tempo para expressar sua admiração por um artista e, às vezes, sem esperar nada em retorno, apenas a arte já é o suficiente. Mas quando essa relação com o ídolo te ajuda a receber um diploma de graduação, as expectativas são superadas. Este foi o caso da baiana Paula Meireles, de 23 anos, que conseguiu se formar em Direito graças a um projeto da rapper Nicki Minaj.









“Moro no Brasil, vou me formar no ano que vem, mas tenho contas atrasadas, o país está em crise. Mandei uma DM para você há algum tempo falando sobre minha situação”, pediu ela na época. Logo depois, a artista respondeu questionando quanto seria o valor em dólares americanos.

How much US dollars ? https://t.co/MuMeBp9ngc %u2014 Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) December 11, 2021





E deu certo! De acordo com a página Minaj Access Brasil, a brasileira se formou em Direito na faculdade Pitágoras, foi oradora de sua turma e já ingressou na pós-graduação.