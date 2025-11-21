Assine
overlay
Início Nacional
EM QUATRO ESTADOS

Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol

De 97 casos registrados, 62 foram confirmados; há 10 mortes em análise

Publicidade
Carregando...
AB
Agência Brasil
AB
Agência Brasil
Repórter
21/11/2025 17:36

compartilhe

SIGA
x
Bebida sendo colocada em copo
Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas crédito: Nelson Almeida/AFP via Getty Images

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (19) novo boletim sobre intoxicação por metanol em consumo de bebidas alcoólicas. O número de mortes subiu para 16 em todo o país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

São agora 97 casos registrados, sendo 62 confirmados e 35 em investigação. No geral, 772 suspeitas foram descartadas.

São Paulo é o estado mais atingido, com 48 casos confirmados, sendo cinco em investigação. Nove mortes são do estado. 511 notificações de intoxicação foram descartadas pelas autoridades paulistas.

As demais mortes são três no Paraná, três em Pernambuco e uma em Mato Grosso.

Leia Mais

Há outras 10 mortes sob análise, com cinco em São Paulo, quatro em Pernambuco e uma em Minas Gerais. Mais de 50 notificações de mortes já foram descartadas.

Foram confirmadas intoxicações por metanol também em outros estados: seis no Paraná, cinco em Pernambuco, dois em Mato Grosso e um no Rio Grande do Sul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Casos suspeitos são investigados em Pernambuco (12), no Piauí (5), no Mato Grosso (6), no Paraná (2), na Bahia (2),  em Minas Gerais (1) e no Tocantins (1).

Tópicos relacionados:

bebidas-alcoolicas intoxicacao metanol saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay