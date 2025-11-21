Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol
De 97 casos registrados, 62 foram confirmados; há 10 mortes em análise
O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (19) novo boletim sobre intoxicação por metanol em consumo de bebidas alcoólicas. O número de mortes subiu para 16 em todo o país.
São agora 97 casos registrados, sendo 62 confirmados e 35 em investigação. No geral, 772 suspeitas foram descartadas.
São Paulo é o estado mais atingido, com 48 casos confirmados, sendo cinco em investigação. Nove mortes são do estado. 511 notificações de intoxicação foram descartadas pelas autoridades paulistas.
As demais mortes são três no Paraná, três em Pernambuco e uma em Mato Grosso.
Há outras 10 mortes sob análise, com cinco em São Paulo, quatro em Pernambuco e uma em Minas Gerais. Mais de 50 notificações de mortes já foram descartadas.
Foram confirmadas intoxicações por metanol também em outros estados: seis no Paraná, cinco em Pernambuco, dois em Mato Grosso e um no Rio Grande do Sul.
Casos suspeitos são investigados em Pernambuco (12), no Piauí (5), no Mato Grosso (6), no Paraná (2), na Bahia (2), em Minas Gerais (1) e no Tocantins (1).