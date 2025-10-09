Cegueira em 24h, morte em 48h: o perigo do metanol

O metanol, também chamado de álcool metílico, é amplamente utilizado como solvente e combustível na indústria. No entanto, sua ingestão representa um risco extremo à saúde. No organismo humano, ele é convertido em formaldeído e ácido fórmico, substâncias altamente tóxicas que atacam o sistema nervoso central, os nervos ópticos, o fígado e os rins. O resultado pode ser devastador: cegueira irreversível, falência múltipla de órgãos e até morte.



Segundo o oftalmologista e especialista em cirurgia ocular, Henock Altoé, a intoxicação por metanol geralmente ocorre após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. “Uma vez ingerido, o metanol é metabolizado pelo fígado, transformando-se em compostos que afetam gravemente o sistema nervoso. O nervo óptico, responsável por transmitir os sinais visuais da retina ao cérebro, é especialmente vulnerável. O ácido fórmico interfere na produção de energia das células nervosas, provocando falhas na visão e, em muitos casos, cegueira permanente”.

Os sintomas visuais decorrentes da intoxicação por metanol costumam surgir entre 6 e 24 horas após a ingestão da substância. Inicialmente, o paciente pode perceber a visão borrada, como se estivesse olhando através de um vidro embaçado. Em seguida, surge a fotofobia — sensibilidade exagerada à luz — que torna difícil manter os olhos abertos em ambientes iluminados. Manchas escuras também podem aparecer no campo visual, dificultando a percepção de formas e cores. Com o avanço da intoxicação, há uma perda progressiva da visão, que pode evoluir para cegueira irreversível se não houver intervenção médica imediata.



Sintomas iniciais podem enganar



Henock classifica o metanol como traiçoeiro. “Nos primeiros momentos, os sinais se confundem com uma embriaguez comum, o que faz com que muitos demorem a procurar ajuda”, alerta o médico. Segundo ele, o atraso no diagnóstico é o que gera maior dano em quem apresenta a intoxicação. “Diferente do etanol, a intoxicação pelo metanol progride com o passar do tempo. Quando a pessoa percebe que não é apenas uma ressaca, já pode estar em estágio avançado e com órgão comprometidos. A rapidez no atendimento é crucial.”



Em caso de suspeita de intoxicação por metanol, é fundamental buscar atendimento médico imediato. Informe o histórico de consumo de bebidas, especialmente se forem de origem desconhecida ou apresentarem odor e sabor incomuns. Cada hora de atraso aumenta significativamente o risco de sequelas graves ou morte.



Recomendações importantes



Procure atendimento médico urgente se apresentar sintomas como visão borrada, dor abdominal, confusão mental, sonolência ou embriaguez persistente entre 6 e 24 horas após o consumo



Informe o local de compra, tipo de bebida e se outras pessoas também consumiram o produto — isso ajuda na investigação epidemiológica



Não tente induzir vômito nem realizar procedimentos caseiros



O tratamento hospitalar pode incluir antídotos (como etanol medicinal ou fomepizol), hemodiálise e suporte clínico



Especialista Henock Altoé classifica o metanol como traiçoeiro Arquivo pessoal

Linha do tempo da intoxicação

Até 12 horas: sintomas leves e enganosos



Náuseas, dor abdominal, tontura e dor de cabeça podem parecer uma simples ressaca



Alterações metabólicas já estão em curso



Exames podem indicar acidose metabólica e aumento do osmolar gap



De 12 a 24 horas: comprometimento visual



O ácido fórmico afeta a retina e o nervo óptico



Sintomas incluem visão borrada, fotofobia e pontos luminosos



Sem intervenção, há risco de cegueira permanente



Até 48 horas: risco de morte



O ácido fórmico atinge o sistema nervoso central, podendo causar convulsões, coma e arritmias



Coração, pulmões e rins entram em colapso



Após 48 horas, os danos são difíceis de reverter

