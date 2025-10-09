Assine
INTOXICAÇÃO

Cegueira em 24h, morte em 48h: o perigo do metanol

Composto é metabolizado pelo fígado e transformado em substâncias tóxicas que afetam gravemente o sistema nervoso; nervo óptico é especialmente sensível

09/10/2025 16:30 - atualizado em 09/10/2025 16:53

O metanol não se destina ao consumo humano — e é altamente tóxico
Em até 12 horas, há náuseas, dor abdominal, tontura e dor de cabeça que podem parecer uma simples ressaca crédito: Getty Images

O metanol, também chamado de álcool metílico, é amplamente utilizado como solvente e combustível na indústria. No entanto, sua ingestão representa um risco extremo à saúde. No organismo humano, ele é convertido em formaldeído e ácido fórmico, substâncias altamente tóxicas que atacam o sistema nervoso central, os nervos ópticos, o fígado e os rins. O resultado pode ser devastador: cegueira irreversível, falência múltipla de órgãos e até morte.

Segundo o oftalmologista e especialista em cirurgia ocular, Henock Altoé, a intoxicação por metanol geralmente ocorre após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. “Uma vez ingerido, o metanol é metabolizado pelo fígado, transformando-se em compostos que afetam gravemente o sistema nervoso. O nervo óptico, responsável por transmitir os sinais visuais da retina ao cérebro, é especialmente vulnerável. O ácido fórmico interfere na produção de energia das células nervosas, provocando falhas na visão e, em muitos casos, cegueira permanente”.

Os sintomas visuais decorrentes da intoxicação por metanol costumam surgir entre 6 e 24 horas após a ingestão da substância. Inicialmente, o paciente pode perceber a visão borrada, como se estivesse olhando através de um vidro embaçado. Em seguida, surge a fotofobia — sensibilidade exagerada à luz — que torna difícil manter os olhos abertos em ambientes iluminados. Manchas escuras também podem aparecer no campo visual, dificultando a percepção de formas e cores. Com o avanço da intoxicação, há uma perda progressiva da visão, que pode evoluir para cegueira irreversível se não houver intervenção médica imediata.

Leia Mais

Sintomas iniciais podem enganar

Henock classifica o metanol como traiçoeiro. “Nos primeiros momentos, os sinais se confundem com uma embriaguez comum, o que faz com que muitos demorem a procurar ajuda”, alerta o médico. Segundo ele, o atraso no diagnóstico é o que gera maior dano em quem apresenta a intoxicação. “Diferente do etanol, a intoxicação pelo metanol progride com o passar do tempo. Quando a pessoa percebe que não é apenas uma ressaca, já pode estar em estágio avançado e com órgão comprometidos. A rapidez no atendimento é crucial.”

Em caso de suspeita de intoxicação por metanol, é fundamental buscar atendimento médico imediato. Informe o histórico de consumo de bebidas, especialmente se forem de origem desconhecida ou apresentarem odor e sabor incomuns. Cada hora de atraso aumenta significativamente o risco de sequelas graves ou morte.

Recomendações importantes

  • Procure atendimento médico urgente se apresentar sintomas como visão borrada, dor abdominal, confusão mental, sonolência ou embriaguez persistente entre 6 e 24 horas após o consumo
  • Informe o local de compra, tipo de bebida e se outras pessoas também consumiram o produto — isso ajuda na investigação epidemiológica
  • Não tente induzir vômito nem realizar procedimentos caseiros
  • O tratamento hospitalar pode incluir antídotos (como etanol medicinal ou fomepizol), hemodiálise e suporte clínico

oftalmologista e especialista em cirurgia ocular, Henock Altoé
Especialista Henock Altoé classifica o metanol como traiçoeiro Arquivo pessoal

Linha do tempo da intoxicação

Até 12 horas: sintomas leves e enganosos

  • Náuseas, dor abdominal, tontura e dor de cabeça podem parecer uma simples ressaca
  • Alterações metabólicas já estão em curso
  • Exames podem indicar acidose metabólica e aumento do osmolar gap

De 12 a 24 horas: comprometimento visual

  • O ácido fórmico afeta a retina e o nervo óptico
  • Sintomas incluem visão borrada, fotofobia e pontos luminosos
  • Sem intervenção, há risco de cegueira permanente

Até 48 horas: risco de morte

  • O ácido fórmico atinge o sistema nervoso central, podendo causar convulsões, coma e arritmias
  • Coração, pulmões e rins entram em colapso
  • Após 48 horas, os danos são difíceis de reverter

Tópicos relacionados:

cegueira intoxicacao intoxicacao-por-metanol metanol

