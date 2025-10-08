Como o bicarbonato de sódio ajuda a salvar vidas em casos de intoxicação por metanol

Higienização de alimentos: o bicarbonato de sódio também é eficaz na limpeza de frutas e hortaliças. Ao dissolver 1 colher de sopa de bicarbonato em 1 litro de água e deixar os alimentos de molho por 15 minutos, é possível remover resíduos de pesticidas, sujeira e até alguns microrganismos presentes nas cascas. Foto: Reprodução Ypê