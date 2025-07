Sete dicas para equilibrar sua energia e combater a ansiedade e o estresse

Vivemos em um mundo acelerado, onde a ansiedade e o estresse se tornaram companheiros frequentes de jornada. No entanto, o que muitas pessoas ainda não sabem é que grande parte desses estados emocionais está diretamente relacionada ao desequilíbrio energético do nosso corpo. Quando nossa energia vital está em desarmonia, ficamos mais vulneráveis a tensões emocionais, físicas e mentais.

Para a mentora energética Thais Galassi, equilibrar a energia é uma forma eficaz e natural de restaurar o bem-estar. Técnicas como respiração consciente, meditação guiada, ativação da Kundalini e práticas de aterramento ajudam a reconectar o indivíduo ao momento presente, trazendo clareza, foco e tranquilidade. “Essas práticas acessam camadas sutis do nosso campo energético, liberando bloqueios acumulados por traumas, excesso de estímulos e padrões negativos de pensamento”, explica.

Ao longo dos anos, Thais tem acompanhado transformações em pessoas que adotam uma rotina de cuidados energéticos. Segundo ela, é possível mudar a relação com o estresse e a ansiedade não apenas aliviando os sintomas, mas tratando a raiz do problema: o desequilíbrio da energia interna. “A energia que circula em nós é a base da nossa saúde emocional. Quando fluímos em equilíbrio, temos mais leveza, vitalidade e presença. Cuidar da energia é, portanto, um ato de autocuidado e de reconexão com a nossa essência”, afirma.

Respire conscientemente

A respiração é a ponte entre corpo, mente e energia. Inspire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e solte lentamente pela boca. Isso desacelera o sistema nervoso e recentra sua energia. Faça esse exercício diariamente durante três minutos.

Pratique o aterramento

Ande descalço na terra, na grama ou na areia. Essa simples prática descarrega o excesso de energia acumulada no corpo e traz sensação de estabilidade e presença.

Movimente seu corpo com consciência

Yoga, dança intuitiva ou alongamentos suaves ativam a energia estagnada e desbloqueiam tensões que se acumulam nos chakras e músculos.

Crie rituais de silêncio

Reserve alguns minutos do dia para ficar em silêncio — sem celular, sem música, apenas você com sua respiração. O silêncio reequilibra sua frequência energética e permite ouvir sua intuição.

Cuide do seu campo energético

Evite ambientes e pessoas drenantes sempre que possível. Tome banhos de ervas (como alecrim, lavanda ou arruda) para limpar o campo áurico e renovar sua vibração.

Ative sua Kundalini com orientação segura

A Kundalini é uma energia potente que, quando ativada com consciência e técnica, eleva o estado de presença, desperta clareza mental e promove um profundo bem-estar emocional.

Alimente-se de energia sutil

Além da alimentação física, alimente-se de boas conversas, natureza, arte, espiritualidade e tudo que te conecta com o que é verdadeiro. Isso nutre seu campo energético de forma profunda.

