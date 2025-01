A campanha Janeiro Branco tem início junto com a virada do calendário de 2025 e visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico. Diante desse cenário, o Ayurveda, antiga medicina tradicional indiana, ressurge como uma aliada para promover equilíbrio emocional e mental. Com raízes milenares, essa prática holística oferece um conjunto de técnicas e conhecimentos que visam harmonizar corpo, mente e espírito, proporcionando uma abordagem integral para o cuidado da saúde mental.

O Ayurveda significa "ciência da vida" e compreende que a saúde mental está ligada ao equilíbrio dos doshas - energias vitais que compõem o organismo. Ao identificar e equilibrá-los, é possível prevenir e tratar uma variedade de desequilíbrios emocionais, como ansiedade, depressão e insônia. Práticas como yoga, meditação, alimentação consciente, uso de ervas medicinais e respiração consciente são ferramentas eficazes para promover o bem-estar mental a longo prazo.

Segundo Christiane Brems, professora clínica em Medicina no Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da universidade de Stanford, a importância da respiração para promover a saúde física, o bem-estar mental e o crescimento espiritual foi reconhecida e explorada por meio de várias conceituações e aplicações do trabalho respiratório. Elas variam de antigos textos védicos (os textos sagrados do hinduísmo, a mesma fonte do Ayurveda), da Índia, à reflexões filosóficas da Grécia antiga, tradições taoistas da China e práticas contemplativas do budismo.

“Na sua simplicidade e discrição fisiológica, a respiração chama atenção apenas quando falha; fora isto, passa despercebida por quase todo mundo como se fosse a coisa mais banal que existe. Bem, não é. Respirar inconscientemente permite que você toque a vida: acorde, se alimente, trabalhe, divirta-se, durma. Respirar de forma pensada tem força suficiente para mudar o seu posicionamento no tempo e no espaço; é capaz de alterar o padrão energético do campo que conecta tudo e todos”, reflete Ana Volpon, especialista em bem-estar por meio da neurociência, psicologia positiva e Ayurveda.

Ana Volpon recomenda técnicas de respiração consciente (pranayama) como um exercício que cuida do sistema nervoso e que pode ser praticado diversas vezes ao dia por demanda apenas cerca de cinco minutos por dia. “Basta respirar lentamente, com consciência, por três vezes seguidas, prestando atenção no ar que entra (expandindo o abdômen) e no ar que sai (contraindo o abdômen) para que tudo mude”, detalha Ana.

“Feche os olhos, se possível e sinta a transformação no seu estado de espírito. A pior reação que podemos ter, em um ataque irracional de fúria, é desprezar este conhecimento. Devemos à sobrevivência da nossa espécie à reação luta-fuga que acontece naturalmente quando a amígdala cerebral (aquele pontinho que faz parte do sistema límbico) é ativada. Não há dúvida de que isto seja incrível e importante, mas depois de séculos e séculos de evolução, em situações corriqueiras, nos deixarmos comandar por reações tão primitivas como estas é no mínimo embaraçoso. A sofisticação das nossas escolhas - acredite - está no simples e eficaz”.

Para quem quiser se aprofundar e investir mais tempo na rotina, entre dez minutos e meia hora por dia, em média, Ana Volpon lista no livro "Autenticidade - O melhor tempero da vida” diferentes técnicas de pranayama para serem praticadas com efeito maior no longo prazo.

Vale destacar que o pranayama demonstrou uma diminuição na potência da banda theta (faixa de frequência do espectro de potência da eletroencefalografia), o que foi associado a um maior estado de calma no cérebro, segundo artigo publicado no “International Journal of Yoga”.

A explicação é que práticas de yoga, que englobam respiração profunda, meditação e posturas físicas, têm o potencial de ativar o sistema nervoso parassimpático (SNP) enquanto atenuam simultaneamente a atividade do sistema nervoso simpático (SNS). Consequentemente, podem proporcionar uma redução perceptível nos níveis de estresse.





Confira abaixo duas das técnicas de Pranayama indicadas por Ana Volpon:

Kapalabati Pranayama: praticada para limpar os seios da face por meio de inspirações lentas e profundas, seguidas de expirações rápidas e vigorosas.

Prática

Inspire lentamente pelas narinas, relaxando o abdômen de maneira que o umbigo se projete à frente à medida que o ar entre nos seus pulmões Em seguida, expire de uma vez só, expulsando todo o ar pelas narinas, levando o umbigo para dentro Procure manter os músculos do rosto relaxados durante a expiração Inicie com 10 expirações vigorosas Faça uma pausa e repita o processo

Nadi Shodhana Pranayama: por ser uma respiração alternada pelas narinas, é ótima para equilibrar a energia do corpo, diminuindo ou eliminando o estresse e a ansiedade. Melhora a função pulmonar, normaliza a pressão arterial e reduz a frequência cardíaca.

Prática

Feche a narina direita com o polegar da mão direita Inspire pela narina esquerda Feche a narina esquerda com os dedos anelar e mindinho Expire pela direita Volte inspirando pela mesma narina (direita) Feche a narina direita com o polegar direito Expire pela narina esquerda Retorne ao item 1 Repita pelo tempo que for mais confortável para você, sem excessos

